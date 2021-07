il 25 luglio la messa celebrata da lorefice alla parrocchia di santa silvia

Il 25 luglio sarà la prima Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani

La ricorrenza voluta da Papa Francesco

A Palermo una messa presieduta dall’arcivescovo Lorefice alla parrocchia di Santa Silvia

La scelta di Papa Francesco di indire una Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani si colloca in un tempo segnato dalla pandemia e da quanto la generazione dei più anziani ha sofferto in questi mesi, in ogni parte del mondo. Le immagini di anziani morti soli, per i quali non è nemmeno stato possibile celebrare il funerale, sono state una ferita per tutta la Chiesa.

Anche la Chiesa di Palermo celebrerà la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani

Anche la Chiesa di Palermo – proseguendo un impegno che dal 1999 vede particolarmente attivo l’Ufficio diocesano per la Pastorale degli Anziani – celebrerà la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani domenica 25 luglio: alle ore 9.30 sarà l’Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice a presiedere l’Eucaristia presso la parrocchia di Santa Silvia.

Corresponsabili del cammino della Chiesa

“La celebrazione annuale di una Giornata dedicata agli anziani è una modalità per inserire nel tessuto abituale della nostra pastorale l’attenzione agli anziani fragili. Non si può dire che l’attenzione di Papa Francesco agli anziani sia una novità. Analoga sollecitudine e parole piene di sapienza e di calore umano hanno avuto gli ultimi pontefici nei confronti degli anziani. Nel caso di Papa Francesco, la grande vicinanza spirituale agli anziani che accompagna tutto il suo Pontificato. Al pari di altre categorie di persone che non sempre sono state oggetto di adeguata cura pastorale, gli anziani hanno una missione precisa nel seno del santo Popolo fedele di Dio. Papa Francesco la individua nel fare memoria e nel trasmettere la fede alle nuove generazioni, ma l’aspetto più significativo è che li consideri una porzione rilevante del laicato cattolico. Non sono “utenti” della Chiesa, ma compagne e compagni di strada. Per questo motivo, in occasione della Giornata non è stato pubblicato un testo sulla vecchiaia, ma un messaggio indirizzato agli anziani, in cui il Santo Padre chiede loro di essere corresponsabili del cammino della Chiesa di domani e della costruzione del mondo dopo la pandemia”.

Testo tratto dalle Indicazioni Pastorali (a firma del Card. Kevin Farrel, Prefetto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la Vita e di P. Alexandre Awi Mello, I. Sch., Segretario del Dicastero)

Sul sito dell’Arcidiocesi di Palermo www.diocesipa.it è possibile scaricare, in formato pdf il messaggio di Papa Francesco, la preghiera, il sussidio liturgico.