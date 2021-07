Contenzioso infinito tra Comune, gestori e società Italo-Belga

E’ il giorno dello sfratto per il baretto di Mondello

Sit in per evitarne la chiusura

Un contenzioso nato dal solito pasticcio palermitano

Sit-in oggi lunedì 26 luglio a Mondello per evitare lo sfratto e dunque la chiusura dello storico “baretto” di Valdesi, il chiosco che da oltre mezzo secolo staziona sul lungomare a pochi passi dalla piazza che da inizio alla lunga passeggiata di Mondello. Il lunghissimo contenzioso tra i gestori, la famiglia Schillaci, e la società Italo-Belga a cui è affidata la manutenzione del viale dal Comune di Palermo pare essere arrivato ad una svolta. Infatti pare che ci sia un mezzo pasticcio alla base dello sfratto che la società Italo-Belga ha presentato ai gestori del chiosco. Il Comune di Palermo, pur avendo fatto ricorso in cassazione (dopo aver perso i precedenti due gradi di giudizio) e si è quindi in attesa del pronunciamento, avrebbe presentato in ritardo la sospensiva dell’esecuzione. Questo permette quindi alla Italo-Belga di procedere immediatamente allo sfratto la cui esecuzione dovrebbe avvenire già da lunedì prossimo.

I termini del contenzioso

La società Italo-Belga nel 1963 ha ricevuto dal Comune l’affidamento del servizio di manutenzione di viale Regina Elena, lungo il quale ricade il “baretto”. Ed è proprio in forza di questa concessione che la stessa società ha rivendicato la gestione anche di questo chiosco, a cui però si è sempre opposto il Comune, proprietario dell’area. Secondo il Comune si è in presenza di un bene demaniale e per questo la società Italo-Belga non potrebbe rivendicare alcuna proprietà. In primo e secondo grado però il Comune di Palermo ha avuto la peggio, con un solo spiraglio concesso dal presidente della Corte d’appello che una decina di anni fa accolse l’opposizione di Palazzo delle Aquile. L’attività era così rimasta in mano alla famiglia Schillaci ma nel frattempo il nuovo presidente della corte d’appello ha ribaltato tutto dichiarando inammissibile il ricorso del municipio. Si è arrivati sino ad oggi con il ricorso in cassazione e il ritardo nella richiesta di sospensiva.

Come nasce l’attività

Il “baretto”, a Mondello in piazza Valdesi nasce nel 1957, è una delle gelaterie storiche della borgata marinara. La gelateria è da sempre stata a conduzione familiare, il prodotto è completamente artigianale. Nel 2015 il “baretto” si èanche rinnovato strutturalmente e non solo. Un “chiosco originale a Mondello” punto di ritrovo dei giovani palermitani e degli amanti del buon gelato.