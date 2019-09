e sono tre le librerie chiuse in pochi anni

A Palermo abbassa la saracinesca la libreria “Broadway” di via Rosolino Pilo dopo 19 anni di attività. “Cari amici lettori, purtroppo dopo ben 19 anni la Libreria Broadway chiude i battenti”, inizia così il post, pubblicato sui social dai titolari della libreria palermitana che paga lo scotto per la grande crisi che sta attraversando il mondo della carta stampata . Leggere, infatti, non è più di moda, o meglio, sono cambiati i modi in cui si legge.

“Il mercato librario negli ultimi anni si è trasformato – scrive la libreria nel suo triste annuncio – e la sopravvivenza delle librerie indipendenti è ormai diventata impossibile. Abbiamo tentato di resistere alle librerie colosso, agli ebook, ad Amazon, ad una burocrazia sempre più farraginosa, alla vendita diretta degli editori che preferiscono scavalcare la mediazione della libreria e, non ultimo, alla triste realtà che la gente legge sempre meno. Tutto ciò ha reso il nostro lavoro sempre più difficile e alla luce dei fatti impossibile”.

A nulla sono bastati gli sforzi dei titolari della libreria Broadway per cercare di mantenere in vita l’attività organizzando anche laboratori creativi dedicati ai più piccoli. E Palermo così perde un’altra fonte di cultura dopo la chiusura del 2013 di Flaccovio di via Ruggero Settimo (nel 2013) e di Mondadori nel 2017. La libreria rimarrà aperta fino al 31 ottobre e le serate di venerdì 27 e sabato 28 settembre saranno dedicate agli amici per chiudere col sorriso, perché sia di buon auspicio per nuove avventure.