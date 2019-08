musemeci: "valorizzare al massimo i siti culturali e monumentali dell'isola"

L’estate 2019 ha offerto, e continua ad offrire fino al mese di settembre, un ricchissimo e variegato ventaglio di proposte che la Regione Siciliana, con gli assessorati dei Beni culturali e del Turismo, ha programmato già da un anno. In prima fila, il Teatro Antico di Taormina, il Teatro di Siracusa, Selinunte e Segesta, ma anche realtà come il Parco delle Isole Eolie, Lilibeo e Catania ospitano cartelloni di grande interesse in contesti archeologici straordinari.

“Un sapiente mix – si legge in una nota stampa della Presidenza della Regione Siciliana – tra visite tradizionali e offerte culturali al di fuori degli orari di visita: un’idea che conferma quanto vincente si stia rivelando la realizzazione del “Sistema Parchi”.

“Abbiamo messo a punto – sottolinea con soddisfazione il governatore Nello Musumeci – un’offerta variegata e completa a riprova del grande impegno profuso dal governo regionale per valorizzare al massimo i siti culturali e monumentali dell’Isola alimentando un turismo di qualità. I dati che si riferiscono all’afflusso di visitatori, seppur parziali, ci dicono già che la strada imboccata è quella giusta. Un percorso attraverso il quale stiamo restituendo alla Sicilia il ruolo che merita nel panorama internazionale”.

Fondamentale il ruolo della pianificazione. E così la stagione del sito archeologico considerato il più esclusivo per bellezza e importanza storica – il Teatro Antico di Taormina – è iniziata l’11 aprile al 17 giugno con la Mostra “Arte Sicilia Contemporanea” di Francesco Messina. Un evento conclusosi il 17 giugno, che ha celebrato il famoso artista siciliano proponendo le sue opere più significative e facendo registrare un notevole successo di pubblico. Nei mesi di giugno e di luglio il cartellone di Taormina ha offerto i concerti di Francesco Renga, Francesco De Gregori, degli Earth Wind & Fire. Tra gli eventi legati al cinema internazionale, la 74esima edizione dei Nastri d’Argento e il Taormina Film Festival. E, ancora, l’esibizione dello storico gruppo degli America, di Caetano Veloso, de Il Volo oltre a Pagliacci, alla Cavalleria Rusticana, alla Traviata e alla Tosca. A portare alla ribalta le bellezze naturali e storiche della perla dello Ionio hanno contribuito il Premio Cinematografico delle Nazioni e Tao Moda. La prima settimana di Agosto ha avuto, invece, come protagonisti Massimo Ranieri ed Eros Ramazzotti. Il 17 agosto sarà Fiorella Mannoia a salire sul palco del Teatro e il 27 toccherà ad Antonello Venditti. Il 30 e il 31 agosto l’evento più atteso del cartellone estivo: Andrea Bocelli. Il mese di settembre si aprirà al Parco di Giardini Naxos con la II edizione della rassegna “Comunicare l’antico”, a cura di Naxoslegge. Continuano gli spettacoli al Teatro Antico con Turandot il 2 settembre e in chiusura, l’8 e il 15, due eventi per il cinema e la moda: “Una ragazza per il cinema” e “The look of the Year”. La stagione si concluderà a Palazzo Ciampoli con la VI edizione del Convegno Internazionale di Archeologia Subacquea dal 10 al 12 ottobre. Una serie di eventi, dunque, che confermano l’internazionalità del teatro greco, icona della Sicilia nel mondo.

A Siracusa, sede storica delle rappresentazioni classiche dell’Inda, “Elena”, “Le Troiane” di Euripde e “Lisistrata” di Aristofane, con le 48 repliche hanno registrato numeri record di pubblico. Un percorso a tutto tondo quello del capoluogo aretuseo: Luca Zingaretti e Ludovico Einaudi al Teatro Greco, incontri culturali nel magico luogo dell’Orecchio di Dionisio all’interno del Parco della Neapolis, le mostre al Museo Paolo Orsi. E torna dopo anni la lirica al Teatro Greco con la Tosca di Giacomo Puccini e la Turandot. Ma non solo: a Palazzolo Acreide, nel Teatro Akrai, la manifestazione “Il teatro del cielo” con migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo che si sono esibiti confrontandosi con i grandi classici.

Selinunte, con il ciclo “Teatri di Pietra”, ha proposto cinque spettacoli classici. Il 17 Agosto ci sarà il grande evento rivolto al pubblico più giovane: “Musica e legalità” con il concerto della star internazionale Michael Cox. I “Cantieri della conoscenza” e i “Cantieri del gusto” si sono rivelati una formula riuscita che ha coinvolto sia il territorio che i tanti turisti presenti nel Parco, dove spettacoli serali e concerti hanno completato l’offerta del luogo della cultura più esteso dell’Isola.

Anche il Parco archeologico delle Isole Eolie, sito strategico ai vertici del turismo per numero di visite, ha proposto eventi culturali, sia all’interno dello storico Museo Eoliano che al teatro all’aperto del Castello. La XVIII rassegna “Le maschere di Dioniso” ha presentato dal 19 luglio, e con rappresentazioni previste fino al 5 settembre, opere teatrali nella splendida cornice del Castello di Lipari. E ancora, incontri, conferenze e visite guidate al Museo, anche in notturna, fino alla fine di settembre.

Il teatro romano di Catania è stato protagonista dell’evento “Thysia il rito segreto”, esperienza multisensoriale che ha consentito al pubblico di vivere la quotidianità del mondo greco grazie all’incontro virtuale con i personaggi del tempo. E sempre il Parco archeologico di Catania proporrà, il 16 agosto, “La notte dei musei”, visite notturne guidate al Teatro Antico romano di Catania.

Al Parco archeologico di Segesta, in provincia di Trapani, le “Dionisiache” hanno caratterizzato il cartellone estivo. Dal 19 luglio fino all’8 settembre una vasta rassegna di spettacoli teatrali nel suggestivo scenario del teatro antico: “Ecuba” di Euripide, “Anfitrione” di Plauto, “Dyskolos” di Menandro, e nelle prossime settimane, “La casa del fantasma” di Plauto e “Lysistrata” di Aristofane. Spazio anche musica d’autore con numerosi concerti sulla Collina del Tempio sempre all’interno dell’area archeologica. E, ancora, le “Notti Bianche” con incontri a tema e osservazioni astronomiche. Il 17 agosto una serata dedicata alla luna con spettacolari proiezioni sulla facciata del Tempio. In programma, poi, le suggestive albe al teatro per tutto il mese di agosto con spettacoli alle 5 del mattino: il 18 agosto “Satyricon” di Petronio e il 25 “Penelope”. Completa la ricca offerta del Parco, il ciclo di “Conversazioni d’Autore” sulla Collina del Tempio con incontri a tema sulla Zoologia della Sicilia Araba (17 agosto), un incontro con l’ex procuratore Pietro Grasso (giorno 22), sul Medio Oriente (giorno 24) e sull’Arte rupestre in Sicilia (28 agosto). Interessante anche un ciclo di spettacoli teatrali per dare voce alle compagnie del territorio.

Il Parco archeologico di Lilibeo, a Marsala, dal mese di luglio ha proposto spettacoli teatrali e serate a tema nell’ambito del ciclo “Tramonti d’autore”. E fino al 20 settembre, spettacoli, incontri, conferenze. Il 24 agosto Giovanni Sollima in concerto, il 6 settembre un dibattito su problemi e prospettive sul “fine vita”, il 7 la proiezione del documentario sulla spedizione Polarquest, il 13 settembre un concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e il 20 la conferenza sulle prospettive del Parco di Lilibeo, un sito ancora “giovane” ma dalle grandi potenzialità.