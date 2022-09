Il provvedimento del questore Leopoldo Laricchia

Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia ha disposto la sospensione della licenza del pubblico esercizio e la chiusura del locale “Don Chisciotte” di via Candelai, per 30 giorni.

Qui nei giorni scorsi due ragazzine di 14 e 12 anni avrebbero bevuto diversi bicchieri di alcool tanto da stare male ed essere costrette ad un ricovero d’urgenza in ospedale per intossicazione etilica.

Intossicazione etilica

Tutte e due le ragazzine sono arrivate al pronto soccorso in stato di incoscienza. Gli agenti di polizia hanno accertato che alcool fosse stato somministrato alle minorenni all’interno del pub.

La ricostruzione degli inquirenti

Già dentro al locale le due minorenni stavano molto male e in preda a stati confusionali non erano riusciti a contattare i propri familiari. Il titolare del pub non avrebbe chiamato un’ambulanza per soccorrere le giovanissime clienti.

Il provvedimento di chiusura al locale è stato notificato ieri sera dai poliziotti della divisione polizia amministrativa e sociale della questura.

La movida di Palermo a volte fuori controllo

La Movida è sempre più difficile da controllare. All’inizio di settembre si era verificato un episodio violento nel quale non è coinvolto alcun locale. In quel caso tre turisti furono pesantemente aggrediti in centro storico la notte scorsa. Ad indagare la polizia a cui alcuni amici palermitani delle vittime hanno presentato denuncia. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato per il furto di un cellulare da parte di un gruppetto di persone di colore che avrebbe avvicinato questi turisti. E’ nato un parapiglia e ad avere la peggio sono stati gli stessi turisti ed anche alcuni amici che erano con loro. Ferita anche una donna.

La ricostruzione della vicenda

Stando a quanto raccontato dai testimoni, i tre turisti inglesi sarebbero stati avvicinati in una delle strade del quartiere della Vucciria da alcuni ragazzi di colore che avrebbero voluto vendere della droga. Ad un certo punto uno di loro avrebbe sfilato il cellulare dalla tasca di uno dei turisti avvicinati che si è accorto di tutto. Ne è nato un diverbio scaturito in un vero e proprio pestaggio con un ragazzo di colore a colpire con calci e pugni il turista derubato con una violenza tale da fratturargli l’anca. Gli amici che erano con lui sono intervenuti ed hanno anche riportato qualche contusione.