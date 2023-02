A causa del maltempo

Protestano commercianti e imprenditori di Ustica che da alcuni giorni hanno trovato chiuso l’unico sportello bancario Monte dei Paschi di Siena. “Colpa” delle cattive condizioni meteo che nei giorni scorsi hanno interessato l’isola in provincia di Palermo.

“Con una comunicazione informale alla clientela, la banca – dicono i commercianti – ha deciso di aprire solo due giorni a settimana il martedì e il giovedì, condizioni meteo marine permettendo, senza prevedere di attivare un servizio automatico di cassa continua per i depositi di contante che gli operatori commerciali dell’isola devono effettuare per le quotidiane attività inderogabili di lavoro. La drastica riduzione delle giornate di apertura dell’unico sportello della Banca sta già causando gravi disservizi all’economia dell’isola e all’unico Servizio di Tesoreria del Comune”.

Dopo giorni di chiusura ieri l’impiegato della banca si è ritrovato con moltissimi pensionati davanti la porta per riscuotere. “Alle 12.45 il dipendente ha comunicato la chiusura anche erano presenti altre persone, già dentro la filiale da molto tempo e fossero in attesa di effettuare le loro operazioni commerciali. Così non è stato possibile effettuare numerose operazioni di versamento senza possibilità di ottenere una deroga all’orario di apertura della cassa”.

La banca riaprirà regolarmente la prossima settimana

Dall’istituto di credito garantiscono che dalla prossima settimana la banca aprirà cinque giorni. “Anche nell’isola di Ustica Banca Monte dei Paschi di Siena mette sempre al centro i clienti, a cui si rivolge attraverso diversi canali sia fisici che digitali, che possono essere attivati nell’arco della giornata. Siamo sempre stati vicini al territorio di Ustica e abbiamo ascoltato in chiave costruttiva le recenti richieste di commercianti e imprenditori – dicono dall’istituto bancario – Dopo una breve e temporanea fase, durante la quale la filiale è rimasta aperta al pubblico solo in alcuni giorni della settimana a causa di particolari circostanze anche meteo, dal 6 febbraio i clienti potranno tornare in filiale dal lunedì al venerdì. Si ricorda che con l’Internet Banking è sempre possibile, in ogni momento, consultare i propri rapporti (conto corrente, carte di debito e credito, investimenti, carte prepagate, mutui, prestiti) ed effettuare tutte le operazioni bancarie a distanza”.