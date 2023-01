Allerta gialla

L’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio.

Molte nubi in serata associate a deboli piogge; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con neve debole dal pomeriggio.

Schiarisce in serata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Allerta gialla in tutta la Sicilia

Nuova allerta gialla in tutta l’isola. Lo certifica l’avviso della protezione civile regionale su rischio meteo-idrogeologico e idraulico (il numero 23025) Le previsioni incluse nella nota sono valide fino alla mezzanotte di giovedì 26 gennaio. Le precipitazioni per la giornata di domani saranno secondo quando diffuso: “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-occidentale e nord-orientali; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone”.

Inoltre, sulle Isole Eolie: “cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale”.

Ma sono indicate anche nevicate a quote più basse “fino a 800-1000 metri con apporti al suolo generalmente moderati”.

Temperature fredde ma stabili

Rimangono fredde le temperature in Sicilia. Minime comprese tra -1 ed 8 gradi, massime tra 6 e 15. Previsti 11 gradi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 13 a Catania, 6 ad Enna, 11 a Messina 12 a Palermo, 9 a Ragusa, 15 a Siracusa, 11 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso salvo nebbie diffuse e più nubi sul Piemonte. Temperature in calo.

Centro: Un vortice compromette il tempo solo sulle regioni adriatiche e su est Sardegna dove pioverà diffusamente e nevicherà sopra i 400 metri.

Resto del Sud: Fase di diffuso maltempo su gran parte delle regioni, meno in Campania e Sardegna. Oltre alle piogge diffuse nevicherà dai 700 metri.

Per venerdì 27 gennaio

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Continuano ad affluire venti nordorientali; cielo più sereno al Nordest, da poco a parzialmente nuvoloso al Nordovest. Temperature in calo.

Centro: Affluiscono venti freddi nordorientali, possibili nevicate a quote collinari sulle regioni adriatiche. Sole invece altrove.

Resto del Sud: Piogge bagneranno Puglia, Basilicata, Calabria e Campania interna; nevicate a 700 1000 metri. Temperature stabili

Sabato 28 gennaio

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso, ma ci potranno essere banchi di nebbia sulle zone pianeggianti.

Centro: Un impulso freddo interessa le regioni adriatiche con rovesci e nevicate fin sulla bassa collina. Sul resto delle regioni nubi sparse.

Sud: Un impulso più freddo interessa alcune regioni, in questa giornata avremo un tempo più instabile sulla Sicilia e localmente sul reggino.