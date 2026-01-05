La Chiesa di San Giovanni Bosco di Palermo ospita oggi, domenica 4 gennaio alle ore 21:00 il concerto “Christmas Mood” del Pana Wind Ensemble, diretto dal Maestro Totò Ferraro. L’evento, a ingresso libero, rappresenta il momento conclusivo delle celebrazioni natalizie con un programma musicale che unisce tradizione e raffinatezza.

Il Pana Wind Ensemble, formazione specializzata nel repertorio per strumenti a fiato, propone al pubblico palermitano un viaggio tra melodie natalizie e composizioni elaborate, capaci di creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. La direzione del Maestro Totò Ferraro garantisce un’interpretazione di alto livello artistico, frutto di una lunga esperienza nel panorama musicale siciliano.

La scelta della Chiesa di San Giovanni Bosco, situata in via Messina Marine 259, non è casuale: l’acustica dello spazio sacro valorizza le sonorità degli strumenti a fiato e amplifica l’intensità emotiva dell’esecuzione. Il concerto si inserisce nel calendario degli eventi patrocinati dalla Città di Palermo – Assessorato alla Cultura e dal 400+1 Festino di Santa Rosalia, confermando l’impegno delle istituzioni nella promozione culturale del territorio.

L’ingresso libero permette a tutti i cittadini e ai visitatori di accedere all’evento, in linea con la volontà di rendere la musica di qualità accessibile e democratica. L’iniziativa, realizzata con il supporto di Panastudio, si rivolge sia agli appassionati di musica classica sia a chi desidera vivere un’esperienza artistica in un momento di passaggio tra il periodo festivo e la ripresa delle attività ordinarie.

Luogo: Chiesa di San Giovanni Bosco , via Messina Marine 259

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Pana Wind Ensemble

Prezzo: 0.00

