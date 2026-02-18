Venerdì 20 febbraio debutta, in prima nazionale, al teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, “Cibate – ovvero, io poco prima che scappo”, per il testo, la scena e la regia di Rosario Palazzolo. Lo spettacolo è prodotto da Marco Pupella e dal Teatro Sant’Eugenio e rientra nel cartellone del Festival di Teatro “Venerdì contemporaneo 2026” che vede la direzione artistica di Marco Pupella ed è giunto alla sua II edizione.

“Cibate” è in programma venerdì 20 e 27 febbraio, alle ore 21, e poi, venerdì 6 e 13 marzo, sempre alle ore 21. In scena, sul palco, Francesca Garofalo e Chiara Peritore. Aiuto regia, Giuseppe Castelli.

“E se smettessi di scrivere? Se scappassi? Se lasciassi il mio testamento artistico a due giovani attrici e ad un aiuto regia? E se la finissi finalmente di cercare una relazione col pubblico, con la società, col mondo? E se togliessi tutti i punti interrogativi, anche quando necessari, tipo ora. Se già avessi deciso.





Se le domande fossero risolte. Ecco, questo è ciò che troverà chiunque avrà a che fare con questa mia nuova opera, e lo dico a mo’ di minaccia, ché la minaccia, invero, è l’unica cosa che mi riesce, e del resto come non potrebbe in una società in cui ciò che davvero conta è ciò che rappresentiamo di noi stessi, o meglio ciò che ci rende rappresentativi, e io è già da un po’ che provo a sgominare questa risibile tendenza, specie nella mia vita, poiché è un modo di osservarsi e di osservare, e ovviamente non sono mai riuscito a scalfire alcunché, e menomale, direi, ché se per caso avessi avuto soltanto la percezione di essermi minimamente avvicinato, ecco, avrei smesso la battaglia già da un po’, e mi sarei perso parecchio divertimento, eppure adesso sta per capitare, purtroppo, che io la smetta, intendo, che raccolga le mie armi spuntate che sono i miei pensieri bislacchi, il mio modo caustico di smontare parole, il mio circo, tutte le truffe che ho imbastito, le carezze nei pugni, e i lazzi di lacrime, e una volta per tutte li consegni al passato. Per cui, ci saranno due giovani donne alla prese col mio fallimento. E saranno ‘Cibate’ da me, dal pubblico, dal mondo. Persino da loro stesse. Con molti sorrisi sulle labbra e parecchi lividi ai pensieri”, (Rosario Palazzolo).

Palazzolo si è distinto negli ultimi anni nel panorama nazionale per la sua intensa attività di drammaturgo in primis e di regia. Gira l’Italia con i suoi spettacoli ed è una presenza costante allo Stabile di Palermo.

Biglietti: €13

Info e prenotazioni: 091.6710494

Ulteriori info e biglietti on line su: www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Prezzo: 13.00

