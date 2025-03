Condizioni igieniche carenti, musica ad alto volume e alimenti in cattiva conservazione. Saracinesca chiusa per un locale in via Bara all’Olivella a seguito dei controlli effettuati dalla Polizia municipale di Palermo: per l’esercente sospensione dell’attività e multa da circa 7 mila euro. A segnalare le irregolarità sono stati alcuni residenti infastiditi dalla musica e la successiva ispezione ha fatto emergere uno scenario ben più complesso. Dal controllo sono emerse gravi violazioni igienico sanitarie, poiché nell’area adibita alla somministrazione di bevande e alimenti si è rilevata la presenza, si legge nel verbale, di numerose “blatte e insetti lungo tutta la pavimentazione”.

Alimenti e bevande in cattivo stato

Inoltre sono stati riscontrati vari alimenti, destinati alla somministrazione e vendita, in evidente cattivo stato di conservazione e senza tracciabilità. I rifiuti organici e ingombranti, in più, non erano separati in maniera efficace, con possibili rischi di contaminazione. Infine, è stato rinvenuto un certo quantitativo di merce marcia divorata dagli scarafaggi.

I proprietari del locale, infine, senza essersi conformati al Regolamento Dehors e sprovvisti del nulla osta della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali, avevano occupato con numerosi arredi e attrezzature una porzione di sede stradale di fronte all’attività (circa 27.80 mq), impedendo il passaggio in sicurezza di veicoli e pedoni.

Considerate le gravi violazioni penali rilevate, gli agenti hanno effettuato il sequestro preventivo del locale, delle attrezzature e di tutte le derrate alimentari, con immediata chiusura dell’attività e apposizione di sigilli.

Si è inoltre proceduto al sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, delle apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito.

Chiuso anche un pub in Piazza Sant’Anna

Nella stessa serata gli agenti hanno anche applicato la chiusura coatta di cinque giorni, emessa dal Suap con determina dirigenziale, in un pub di piazza Sant’Anna ed effettuato un controllo ispettivo in un altro locale di piazza Spinuzza.