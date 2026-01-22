Un disastro senza precedenti. Il ciclone Harry ha lasciato dietro di se danni stimati in 741 milioni di euro. E’ la prima cifra ufficiale che esce dagli uffici della Regione siciliana.

E’ sulla base di questa stima che ha lavorato la giunta regionale di governo convocata in sessione straordinaria e urgente dal Presidente della Regione Renato Schifani.

Subito 70 milioni per i primi interventi urgenti di messa in sicurezza

La giunta ha immediatamente deciso di mettere in campo 70 milioni di euro, di cui 50 immediatamente disponibili, per venire incontro alle esigenze dichiarate dai sindaci dei comuni colpiti che non sono in grado di far fronte agli interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio e per creare le condizioni minime di vivibilità che permettano un ritorno alla normalità.

Dichiarato stato di crisi ed emergenza regionale

La giunta ha proceduto immediatamente alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale che permettono anche l’attivazione delle prime risorse e la messa in campo della protezione civile anche per gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza.

Nella medesima seduta di giunta l’esecutivo ha deliberato di avanzare la richiesta al governo nazionale per di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per il maltempo che ha colpito la Sicilia nei giorni 19, 20 e 21 gennaio.

Schifani: “Vicini alla popolazione”

Subito dopo la visita istituzione di domani del Presidente della repubblica Sergi Mattarella – ha detto il Presidente della regione dopo la giunta – mi recherà nei luoghi più colpiti dal ciclone Harry per stare vicino alla popolazione e far sentire ai sindaci la presenza della regione e ascoltare da loro le esigenze. Per capire, insomma, cosa la regione può fare subito”.

Per Schifani sdarà, dunque, un fine settimana in giro per l’isola, soprattutto nella parte centro orientale maggiormente danneggiata dalle ondate di questi giorni che, secondo gli studi del centro meteorologico siciliano, sono state le più alte degli ultimi anni, da quando i fenomeni vengono presi in esame e perfino peggiori di quelle del ciclone Athos che fece danni nel 2012