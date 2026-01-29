Sarà definito oggi il primo atto di giunta per i ristori ai danneggiati dal ciclone Harry. Un primo atto di impegno delle risorse rese velocemente disponibili. Solo un primo passo per fornire aiuti immediati per far fronte alle situazioni di emergenza. Questo passaggio riguarda le aziende con un occhio puntanto, in particolare, agli stabilimenti balneari letteralmente devastati dal passaggio del ciclone

Ieri sera la cabina di regia

Gli atti da mandare in giunta sono stati definiti da una riunione della cabina di regia sull’emergenza tenuta ieri sera: “Nella prima riunione post insediamento riunione abbiamo definito gli atti che saranno oggetto di esame della giunta per quanto riguarda i ristori alle aziende colpite dal maltempo. Abbiamo fatto il punto anche sui balneari. La nostra task force sta esaminando tutte le ipotesi in campo: la logica è raggiungere l’obiettivo, utilizzare al meglio la spesa pubblica nel rispetto delle leggi e delle procedure” ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che ha guidato, ieri sera, la riunione della cabina di regia operativa per l’emergenza maltempo, che si è tenuta a Palermo, a Palazzo D’Orleans.

Chi ha preso parte alla riunione

Oltre al presidente Schifani hanno preso parte all’incontro Simona Vicari, esperta del presidente per le Infrastrutture, gli assessori al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò e alle Attività produttive Edy Tamajo, il capo di gabinetto della Presidenza Salvatore Sammartano, il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, il direttore generale dell’Irfis Giulio Guagliano, il vice commissario della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico Sergio Tumminello, il dirigente della Programmazione Vincenzo Falgares e i dirigenti generali dei dipartimenti che stanno affrontando l’emergenza.

Gli interventi e la prossima riunione

Dopo il passaggio in giunta e la trasmissione dei decreti ai dipartimenti che dovranno renderli operativi, la cabina di regia tornerà a riunirsi lunedì 2 febbraio alle 11 per analizzare l’avanzamento degli atti ed assumere altre scelte.