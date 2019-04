meteo sicilia

Le previsioni del meteo in Sicilia per le prossime ore fanno ben sperare, soprattutto per chi ha programmato di mettersi in viaggio durante le festività pasquali.

Continua la fase primaverile sulla nostra isola. Ciò significa che potremo godere di cieli poco nuvolosi, e temperature miti che ci accompagneranno il venerdì santo.

Potrebbe verificarsi qualche piovasco nelle zone interne.

Mari poco mossi e venti moderati in rinforzo da sabato con raffiche di scirocco.

Temperatura: 12/13 le minime, 19/20 le massime ma in aumento entrambe.