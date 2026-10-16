L'annuncio dell'assessore Totò Orlando

I cimiteri comunali di Santa Maria dei Rotoli, Santa Maria di Gesù e dei Cappuccini resteranno chiusi al pubblico dal 28 al 30 ottobre. Riapriranno con orari straordinari per la commemorazione dei defunti, dal 31 ottobre al 2 novembre. Lo ha annunciato l’assessore ai Servizi cimiteriali del Comune di Palermo, Totò Orlando.

Perché i cimiteri chiudono

I tre giorni di chiusura servono alle attività organizzative e agli interventi di decoro. L’obiettivo è garantire che le strutture siano pienamente accessibili nelle giornate dedicate al ricordo dei defunti, quando l’afflusso di visitatori aumenta.

Gli orari dal 31 ottobre al 2 novembre

Per chi vuole visitare le tombe dei propri cari, i tre cimiteri saranno aperti: