I cimiteri comunali di Santa Maria dei Rotoli, Santa Maria di Gesù e dei Cappuccini resteranno chiusi al pubblico dal 28 al 30 ottobre. Riapriranno con orari straordinari per la commemorazione dei defunti, dal 31 ottobre al 2 novembre. Lo ha annunciato l’assessore ai Servizi cimiteriali del Comune di Palermo, Totò Orlando.
Perché i cimiteri chiudono
I tre giorni di chiusura servono alle attività organizzative e agli interventi di decoro. L’obiettivo è garantire che le strutture siano pienamente accessibili nelle giornate dedicate al ricordo dei defunti, quando l’afflusso di visitatori aumenta.
Gli orari dal 31 ottobre al 2 novembre
Per chi vuole visitare le tombe dei propri cari, i tre cimiteri saranno aperti:
- sabato 31 ottobre, dalle 8 alle 13.30;
- domenica 1° novembre, dalle 8 alle 17;
- lunedì 2 novembre, dalle 8 alle 17.
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