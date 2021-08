appello del Pd

La Lega chiederà commissariamento del cimitero dei Rotoli

Un sopralluogo annunciato da Matteo Salvini e una interrogazione parlamentare

Il Pd chiede che il Governo nazionale disponga un intervento urgente del Prefetto

Si fa sempre più grande lo scandalo del cimitero dei Rotoli di Palermo a tal punto che la questione arriva anche in Parlamento. La Lega è a lavoro e sta preparando un’interrogazione parlamentare anche in vista dell’annunciato sopralluogo del leader Matteo Salvini al camposanto della vergogna palermitano in cui sono stipati mille morti ancora senza una degna sepoltura.

Le iniziative della Lega

La Lega a Palermo attraverso il gruppo consiliare a Palazzo delle Aquile fin dal primo momento ha monitorato le criticità del cimitero dei Rotoli che mese dopo mese si sono aggravate sempre di più fino ad arrivare alla situazione drammatica di oggi. Nel corso dei mesi è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica, è stata organizzata una manifestazione all’ingresso del camposanto per sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina, è stata denunciata l’emergenza attraverso gli organi d’informazione tanto che oggi l’inferno dei Rotoli è un caso nazionale.

Salvini sarà a Palermo per visitare il cimitero

Matteo Salvini nell’ultima visita a Palermo ha annunciato che prossimamente farà un sopralluogo fra i viali del cimitero di Vergine Maria. Sarà affiancato dai rappresentanti cittadini del partito con in testa Alessandro Anello, segretario della Lega a Palermo e responsabile dell’area metropolitana il quale è al lavoro insieme con il segretario regionale della Lega Sicilia e parlamentare nazionale, Nino Minardo, per predisporre un’interrogazione parlamentare e per chiedere il commissariamento della gestione del cimitero da Roma su iniziativa del governo attraverso la senatrice Stefania Pucciarelli, sottosegretario al Ministero della Difesa.

L’appello al governo nazionale dal PD

“Il Governo nazionale disponga un intervento urgente del Prefetto per disporre il trasferimento delle bare accatastate dai Rotoli ai campi d’inumazione dei comuni dell’area metropolitana”. Cos’ anche il Pd nazionale vuole andare in soccorso dell’amministrazione Orlando. Il coordinatore delle iniziative politiche della Segreteria di Enrico Letta, Nicola Oddati, ha chiesto che il governo intervenga a sostegno del sindaco Leoluca Orlando, così come chiesto dal Partito Democratico di Palermo e dal PD Sicilia, conferendogli poteri commissariali e risorse straordinarie. “La situazione igienico sanitaria del cimitero dei Rotoli, con le bare accatastate che esplodono per le temperature torride, sta degenerando in emergenza grave. Non è possibile affrontarla con strumenti ordinari”, lo dichiara la consigliera comunale del Pd, Milena Gentile.

