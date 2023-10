L'assessore Orlando: "Continua l'impegno dell'Amministrazione"

Il Comune di Palermo prova a lasciarsi alle spalle l’emergenza cimiteriale. Al camposanto dei Rotoli si cerca progressivamente di tornare alla normalità dopo tre lunghi anni di problemi e difficoltà. La strada è tracciata: bisogna partire dal potenziamento delle strutture. Dalla costruzione di nuovi loculi per tumulazione, al turnover nei campi d’inumazione, nonchè l’avvio del bando per il nuovo forno crematorio e il ripristino dei servizi elementari. Come quello dei bagni pubblici del cimitero, recentemente riconsegnati alla cittadinanza. Si sono infatti conclusi gli interventi di manutenzione condotti su volontà dell’Amministrazione Comunale. Un modo per prepararsi al meglio per accogliere i tanti palermitani che popoleranno le strade del cimitero durante le celebrazioni di Ognissanti. Una festa che, finalmente, si potrà celebrare come è giusto che sia, nella tranquillità.

Si prova a lasciarsi alle spalle l’emergenza







Esattamente un anno fà infatti, nei depositi della struttura di Vergine Maria c’erano più di 1000 bare in attesa di una degna sepoltura. Il viale laterale del camposanto era occupato dalle tensostrutture, smontate dopo oltre due anni nel mese di aprile. Un’emergenza finita alla ribalta a livello nazionale e sulla quale l’Amministrazione Lagalla è riuscita ad ottenere da Roma la creazione di una struttura commissariale, dotata di circa due milioni di euro di risorse e di un’organizzazione interna in grado di potere operare senza cadere nei guazzabugli della burocrazia. Un cerchio che si dovrebbe chiudere al 31 dicembre 2023 ma che ha portato indubbiamente dei risultati. I depositi si sono svuotati, complice anche la ripresa delle attività nei campi d’inumazione e la messa a disposizione di nuovi loculi a muro ed ipogei. La parte alta del cimitero è stata resa di nuovo fruibile dopo il collaudo delle reti anti-caduta massi posizionati nell’area di confine con la riserva naturale di Monte Pellegrino. Fatto che ha permesso inoltre di pulire i campi d’inumazione dalle erbacce che deturpavano la zona ed impedivano perfino ai parenti di portare un fiore ai propri cari. Certo, qualche problema continua ad esserci, soprattutto a livello infrastrutturale. Alcune aree del camposanto presentano i segni del tempo. Come nella sezione 344, dove un muretto è venuto giù già da più di un anno e di cui una parte dei detriti è ancora lì.

Ristrutturati i bagni del camposanto

Un’opera di ristrutturazione che ha coinvolto negli scorsi mesi prima il sistema idrico del camposanto, nonchè il vecchio forno crematorio, recentemente ripristinato e tornato utilizzabile dopo quasi tre anni di stop. Un periodo che costrinse diverse famiglie palermitane a portare i propri cari fuori provincia o, addirittura, fuori Regione. Oggi, si raggiunge un altro piccolo passo verso la civiltà, con la restituzione dei bagni alla cittadinanza. I nuovi servizi igienici sono stati riaperti di recente, dopo un lungo periodo di chiusura. I lavori sono stati finanziati attraverso le risorse messe a disposizione della struttura commissariale ed hanno contemplato la sostituzione dei bagni, nonchè il rinnovamente strutturale dei servizi. “Continua l’impegno dell’Amministrazione – ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando -. Dopo aver archiviato l’emergenza sulle bare in attesa, prosegue il nostro lavoro per rendere il cimitero dei Rotoli un posto sempre più dignitoso“.

Orari di apertura e chiusura del cimitero dei Rotoli

Preparativi tutti necessari a presentare al meglio la struttura di Vergine Maria in vista delle festività di Ognissanti. A Palermo infatti, lunedì 30 e martedì 31 ottobre, i cimiteri comunali resteranno chiusi. Lo ha deciso il sindaco Roberto Lagalla con un’ordinanza commissariale. Sarà così possibile effettuare la pulizia straordinaria. Verrà assicurata “la dovuta dignità ai luoghi di commemorazione”, scrive il sindaco, in vista dei giorni 1 e 2 novembre “quando i camposanti saranno oggetto di visita da parte di migliaia di cittadini che vorranno onorare la memoria dei propri defunti”. L’obiettivo è “offrire alla cittadinanza un’immagine dei cimiteri che sia di assoluto decoro e pulizia”. Per questo motivo è necessaria “una breve chiusura finalizzata all’effettuazione delle indispensabili operazioni di pulizia straordinaria” si legge nell’ordinanza. Il sindaco ha anche deciso che, nei giorni 1 e 2 novembre, ci sarà un prolungamento degli orari di apertura. I tre camposanti (Santa Maria dei Rotoli, Santa Maria di Gesù e Cappuccini) resteranno visitabili dalle 8 alle 17.