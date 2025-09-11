13,14 e 21 settembre

Cinisi, comune in provincia di Palermo, si prepara ad accogliere migliaia di visitatori nei giorni 13, 14 e 21 settembre 2025 per “La Cinisara – Expo, Food, Laboratori e Fiera Campionaria”, un evento che unisce scienza, gusto e tradizione attorno a un simbolo identitario del territorio.

Tra degustazioni, mostre, convegni, showcooking e spettacoli, il centro storico di Cinisi si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto, in cui allevatori, artigiani, studiosi e famiglie si incontreranno per celebrare la biodiversità e la cultura rurale che ruota attorno a questa preziosa razza autoctona.

Un legame profondo tra territorio e tradizione

La vacca Cinisara non è solo un animale da allevamento. È un patrimonio genetico e culturale unico, strettamente legato alla storia del territorio. Di mantello nero e sguardo fiero, la Cinisara è una razza rustica che ha resistito al tempo e alle sfide dell’industria alimentare moderna.

Conosciuta per la qualità del suo latte e della sua carne, è oggi al centro di un nuovo interesse: quello dell’agricoltura sostenibile, della filiera corta e dell’identità locale. E l’evento di settembre nasce proprio con questo intento: far conoscere e valorizzare una risorsa preziosa, a rischio di estinzione fino a pochi anni fa, e oggi simbolo di rinascita e innovazione rurale.

Il programma della festa: cultura, gusto e scoperta

Sabato 13 settembre – tra storia e scienza

Si parte sabato 13 settembre con una giornata dedicata alla conoscenza e al dibattito scientifico. Alle ore 10:30, il Salone Comunale del Palazzo dei Benedettini ospiterà il convegno “La Cinisara… orgoglio cinisaro”, con la partecipazione di esperti del settore zootecnico e agroalimentare.

Durante tutta la giornata, i visitatori potranno partecipare a mostre tematiche, esposizioni fotografiche e videoproiezioni che raccontano la tradizione pastorale della zona e l’evoluzione della razza Cinisara.

Domenica 14 settembre – il gusto protagonista

Il giorno successivo sarà dedicato ai sapori autentici e all’intrattenimento. A partire dalle ore 10:00, Corso Umberto e Piazza V.E. Orlando si trasformeranno in un grande villaggio del gusto:

Apertura dell’expo artigianale

Raduno del Vespa Club

Dimostrazioni di mungitura

Degustazioni di gelati, cannoli e prodotti tipici a base di latte e carne di Cinisara

Nel pomeriggio e in serata spazio a:

Spettacoli musicali e animazione per famiglie

Showcooking con chef siciliani

Performance artistiche e degustazioni guidate

Imperdibili le mostre nel centro storico, tra cui “Rustica e Ribelle – La Vacca che sfida il tempo” e l’installazione del Presepe Cinisaro, suggestiva rappresentazione della vita rurale tradizionale.

Domenica 21 settembre – la fiera campionaria

L’ultima giornata, domenica 21 settembre, si svolgerà in Via della Libertà, Contrada Piano Napoli, con l’apertura della Fiera Campionaria della Bovina Cinisara alle ore 9:30.

Alle ore 11:00 sarà presentato il volume “Chianchi e chianchieri di vacca cinisara” di Alessio Palazzolo, con la partecipazione di linguisti ed esperti di cultura siciliana.

A seguire:

Degustazioni di carne e ricotta di Cinisara

Spettacoli folkloristici

Talk divulgativi con esperti e allevatori

Chiusura ufficiale alle ore 17:30 con i saluti istituzionali

La comunità al centro: un evento per tutti

“La Cinisara” non è solo una fiera. È una festa della comunità, pensata per coinvolgere ogni fascia d’età e per mettere in dialogo il passato con il futuro.

Durante le tre giornate si alterneranno:

Laboratori didattici per bambini e adulti

Dimostrazioni dal vivo di mestieri antichi

Racconti sulla cultura contadina e pastorale

Incontri con i produttori locali

Spazi dedicati all’educazione alimentare

Un’iniziativa che unisce sapere, sapore e spettacolo, coinvolgendo anche le scuole, le famiglie e i turisti curiosi di scoprire un volto autentico della Sicilia.

Un simbolo da tutelare: la Cinisara tra biodiversità e futuro

La manifestazione nasce con l’intento chiaro di proteggere e rilanciare la razza Cinisara, che rappresenta oggi un esempio virtuoso di biodiversità da salvaguardare.

“La Cinisara, infatti, è molto più di una razza bovina: è un emblema culturale, un marchio autentico della nostra terra. Con questo evento vogliamo promuovere non solo l’eccellenza dei suoi derivati, ma anche l’impegno degli allevatori, dei trasformatori e delle nuove generazioni che investono in un’agricoltura sostenibile e di qualità”, si legge nella nota del Comune.

In un’epoca in cui l’industria agroalimentare è sempre più globalizzata e omologata, risultano fondamentali eventi come questo, che rimettono al centro le identità locali e il valore delle produzioni artigianali.

FAQ – Domande frequenti su “La Cinisara”

Quando si svolge l’evento?

Il 13, 14 e 21 settembre 2025, in diverse aree del comune di Cinisi.

Serve prenotazione per partecipare?

No, l’accesso è libero, ma alcune attività (come le degustazioni guidate) potrebbero richiedere iscrizione sul posto.

Cosa si può degustare?

Prodotti tipici realizzati con latte e carne di vacca Cinisara: formaggi, ricotta, gelati, cannoli, carne alla brace.

Ci sono attività per i bambini?

Sì, sono previsti laboratori didattici, spettacoli e animazione per famiglie.

Dove si svolge la Fiera Campionaria?

A Cinisi, in Via della Libertà, Contrada Piano Napoli, domenica 21 settembre.