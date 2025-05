Una riflessione pratica e attuale sul giornalismo nell’era digitale

Ieri, a Cinisi, al Palazzo dei Benedettini, in occasione della rassegna Maggio a Cinisi, organizzata dal Comune, c’è stata la presentazione del libro ‘Cronache e Click: tecniche di giornalismo digitale’, scritto dal giornalista Walter Giannò ed edito da BookSprint Edizioni.

Presenti il sindaco di Cinisi, Vera Abbate, assessore alla Cultura, Rosolino Claudio Cardile, Gioacchino Migliore, assessore al Turismo, la consigliera comunale Pina Galati, l’editore Biagio Semilia, l’esperto di comunicazione digitale Tony Siino e l’imprenditore Giancarlo Campisi. Walter Giannò, direttore di SiciliaFan.it, DonnaClick.it e Capitalist.it, ha spiegato di avere scritto questo libro perché, “dopo 20 anni di esperienza, ho avuto voglia di raccontare quello che ho fatto e faccio ancora, un libro più da usare che da leggere, un regalo per quei colleghi che vogliono approfondire il tema del giornalismo digitale (senza timore per i suoi strumenti, in primis l’intelligenza artificiale) ma anche per tutti coloro usano il web e le relative piattaforme per lavoro o per diletto”.

Vera Abbate, sindaco di Cinisi, ha manifestato “orgoglio nel presentare questo libro ‘generoso’ perché è un manuale per chi cura la comunicazione che cambia velocemente e che, quindi, deve essere sempre al passo con i tempi, soprattutto perché la platea non è più la stessa così come le modalità comunicative. Un testo importante per chi vuole raggiungere il pubblico”.

L’assessore Rosolino Claudio Cardile ha aggiunto che “tutto il programma di Maggio a Cinisi è un mix di attività culturali: mostre pittoriche come quella di Stefano Venuti, gli eventi legati a Peppino Impastato in collaborazione con Casa Memoria, e due presentazioni di libri: una sul giornalismo digitale, un’altra su un romanzo. Per concludere con un grande evento insieme all’Istituto Comprensivo”.

Biagio Semilia, editore, CEO di Digitrend, ha dichiarato: “Sono molto contento nel sostenere Walter in questa esperienza. Ha scritto un manuale che dovrebbe essere sulla scrivania di qualunque giornalista, di nuova e vecchia generazione, un prodotto rispetto al quale assume un impegno nei confronti dei suoi colleghi perché dovrà mantenere aggiornato e rivisto di giorno in giorno per la velocità con cui si muovono le cose nel nostro settore”.

Giancarlo Campisi, imprenditore digitale, amministratore di GrowAPP, ha affermato: “Per la Pubblica Amministrazione è indispensabile comunicare in nome di quel detto secondo cui una buona amministrazione deve fare, farlo bene e farlo sapere. Se manca quest’ultimo aspetto è come se le prime due cose non ci fossero. E oggi, con gli strumenti a disposizione, occorre che ci sia la competenza per promuovere le attività con lo scopo di arrivare a tutti i cittadini”.

Tony Siino, autore del libro ‘Intelligenza Artificiale: i lavori che non spariranno’, edito da Edizioni Sindacali, ha detto: “Un libro può sembrare un mezzo non adatto in tempi di digitale ma, in realtà, sia scriverlo che leggerlo può aiutare a focalizzarsi sui punti principali, finché non cambierà di nuovo qualcosa. E il manuale di Walter Giannò può essere un’ottima lettura sia per chi vuole avvicinarsi alla professione giornalistica sia per chi vuole occuparsi di social media perché lui è un ibrido perfetto e rappresenta entrambi”.

Foto di Igor Petyx.

Video di Produzioni Televisive Arte e Teatro di Davide Vallone.