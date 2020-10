“Città e innovazione culturale”. È il titolo dell’incontro organizzato dall’Ordine degli Architetti di Palermo e dall’Associazione Piazzetta Bagnasco per discutere del futuro di Palermo. Un confronto aperto in programma a Piazzetta Bagnasco il prossimo 16 ottobre a partire dalle 19.

Intervengono: Francesco Miceli, presidente dell’Ordine degli Architetti, Maurizio Carta professore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, lo storico dell’Arte Sergio Troisi, l’assessore alle Culture del Comune Mario Zito e Laura Anello, presidente di “Le Vie dei Tesori”. A moderare gli interventi il giornalista, direttore di Rai Sicilia, Salvatore Cusimano.

“Interrogarsi su questo tema – dice il presidente dell’Ordine, Francesco Miceli – significa entrare in concreto nelle questioni centrali della città: l’identità culturale, l’agenda urbana, la cultura come vettore straordinario per l’inclusione sociale e per ripensare Palermo ed i suoi spazi urbani. Tutti aspetti prioritari per una rigenerazione urbana sostenibile”.