Quattro gli azzurri eletti nel Consiglio provinciale di Palermo. In tutta la Sicilia le elezioni di secondo livello per le ex province mettono a dura prova la tenuta delle alleanze ma a Palermo, dove il sindaco Metropolitano resta il primo cittadino del capoluogo (come avviene anche nelle altre due città metropolitane di Catania e Messina) e dunque non c’è elezioni del presidente ma solo del Consiglio provinciale, le forze di maggioranza ottengono un buon risultato.

I quattro consiglieri eletti

Netto il successo di Forza Italia e dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo in queste consultazioni in provincia di Palermo. Risultano eletti i consiglieri comunali di Palermo, Catia Meli e Pasquale Terrani – entrambi espressione diretta del gruppo che fa capo al deputato regionale Edy Tamajo – insieme al sindaco di Balestrate Vito Rizzo, vicino al deputato regionale Marco Intravaia, al consigliere comunale di Carini Claudio Armetta.

Un risultato che testimonia la capacità di costruzione politica e di coesione espressa grazie anche alla figura di Tamajo, il cui sostegno si è rivelato decisivo anche nel rafforzare alcune candidature strategiche all’interno della lista elettorale.

Soddisfatto Edy Tamajo

“È un risultato straordinario che premia il lavoro del presidente Schifani, la passione e l’impegno quotidiano sul territorio. Ringrazio i nostri amministratori, i candidati e tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto. Questo successo conferma che Forza Italia è un punto di riferimento forte e credibile nella Provincia di Palermo. Continueremo a lavorare con ancora maggiore entusiasmo per portare avanti le istanze dei cittadini e delle comunità locali. Oggi celebriamo un risultato che parla di futuro e di speranza” commenta l’assessore regionale Edy Tamajo.

“La fiducia che ci è stata accordata – aggiunge Tamajo – è uno stimolo a proseguire nel percorso di rinnovamento e radicamento sul territorio, rafforzando sinergie e collaborazioni per costruire una rappresentanza politica sempre più forte e inclusiva.”

Con questo risultato, Forza Italia si conferma forza trainante all’interno del panorama politico locale, pronta a raccogliere nuove sfide con rinnovata determinazione.