Una serata esclusiva tra sapori mediterranei

Affacciato sulla costa settentrionale della Sicilia, Grand Palladium Sicilia Resort & Spa si conferma una delle destinazioni più complete per chi desidera vivere un soggiorno all’insegna del relax, della gastronomia e della scoperta del territorio, a due passi da Cefalù. Il prossimo 30 giugno il resort ospiterà “Clandestinos – Paella Tasting Menu”, un appuntamento che mette in dialogo la cultura culinaria spagnola e la tradizione siciliana, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva che unisce convivialità e alta cucina.

Clandestinos: una serata esclusiva tra sapori mediterranei

L’evento prenderà il via alle ore 19.00 con un aperitivo al tramonto in un’atmosfera rilassata tra drink e proposte gastronomiche ricercate, seguito alle 20.00 dal momento centrale della serata, in cui gli chef daranno vita a uno spettacolare show cooking, trasformando la preparazione della paella in un’esperienza scenica e coinvolgente. Il tasting menu, proposto al costo di 70 euro a persona con selezione di vini inclusa, vedrà protagonisti alcuni tra i più interessanti interpreti della cucina contemporanea provenienti da Sicilia e Spagna.

Tra gli ospiti più attesi spicca Roger Julián, chef e proprietario del ristorante Simposio nei pressi di Valencia, recentemente insignito della stella Michelin e considerato una delle voci più autorevoli della nuova gastronomia spagnola. La sua cucina reinterpreta la tradizione valenciana in chiave contemporanea con una forte attenzione alla valorizzazione delle materie prime. Accanto a lui sarà presente Santino Corso, chef palermitano con diverse esperienze in realtà di prestigio come Charleston di Mondello, Villa Igiea e importanti ristoranti londinesi. Oggi guida La Strummula a Porticello ed è considerato uno dei talenti più rappresentativi della nuova cucina siciliana. Parteciperà inoltre Vincenzo Sansone, chef del ristorante Cortile Pepe di Cefalù, giovane protagonista della scena gastronomica regionale, la cui formazione internazionale arricchita da influenze francesi e giapponesi si riflette in una proposta culinaria elegante e contemporanea. A completare la brigata della serata ci saranno i guest chef Salvo Galati (chef stellato), Francesco Palumbo (specializzato in pasticceria d’autore), Edu Torres, Cesar Marquiegui e Alex Del Vicio, insieme agli house chef del resort guidati dall’Executive Chef Claudio Tipa, personalità di spicco del panorama gastronomico regionale.

L’esperienza oltre il soggiorno al Grand Palladium Sicilia Resort & Spa

L’evento rappresenta un’occasione speciale per scoprire l’anima gastronomica di Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, dove la ristorazione costituisce uno degli elementi distintivi dell’esperienza all-inclusive. L’offerta food & beverage del resort si caratterizza per la varietà delle proposte: dal ristorante Sicania, dedicato ai sapori autentici della cucina siciliana, a El Dorado, specializzato in preparazioni alla griglia premium, dalla cucina asiatica contemporanea di Chang Thai fino alle ricette italiane di Portofino.

Situato tra Capo Zafferano e Cefalù, il resort interpreta la vacanza come un’esperienza dinamica e personalizzata, in cui relax, intrattenimento e scoperta del territorio convivono in perfetto equilibrio. Per chi desidera un soggiorno ancora più esclusivo, il programma The Signature Level offre ambienti riservati, spiaggia dedicata, servizi personalizzati e accessi privilegiati. Il benessere trova la sua massima espressione nella Zentropia Palladium Spa & Wellness, con circuito idroterapico, trattamenti personalizzati, massaggi, aree relax e palestra.

Grazie alla sua posizione privilegiata, il resort rappresenta anche il punto di partenza ideale per esplorare Palermo, Cefalù, borghi storici, riserve naturali e itinerari panoramici che raccontano la Sicilia più autentica tra mare, cultura e natura.

Informazioni su Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group è una catena alberghiera spagnola con oltre 50 anni di esperienza, di proprietà del Grupo Empresas Matutes (GEM). Il gruppo gestisce più di 40 hotel e oltre 13.000 camere distribuite in nove paesi: Spagna, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Italia, Brasile, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Vietnam. Opera attraverso otto brand: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, The Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels e il marchio Hard Rock Hotels su licenza, con due hotel a Tenerife e Marbella. Palladium Hotel Group si distingue per una filosofia incentrata sulla valorizzazione del team e sull’offerta di elevati standard qualitativi nei propri prodotti e servizi.