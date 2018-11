I dati

L’istituto Gonzaga si conferma per il secondo anno consecutivo in testa alla classifica dei licei classici di Palermo che preparano meglio al percorso universitario, secondo la valutazione di Eduscopio.it, il portale della Fondazione Agnelli.

Un primo posto che riempie di orgoglio e gioia l’intero corpo docente. “Siamo contenti perché da anni, come Gesuiti, stiamo sostenendo il percorso di studi del liceo classico, rimanendo convinti della sua grande attualità per il mondo di oggi – afferma il direttore generale del Gonzaga-ISP, padre Vitangelo Denora – Esso infatti, ad una lettura non superficiale e secondo tutti gli studi più avanzati sul tema, promuove le vere competenze chiave per la sfida di oggi, che è vivere nella complessità con senso critico e creatività. In particolare come Gonzaga, alla luce anche degli eccellenti risultati degli ultimi anni, abbiamo investito molto e osato un percorso davvero innovativo: un liceo classico in 4 anni con una immersione a 360 gradi nella cultura classica. Una provocazione? Forse o più umilmente un richiamo a una formazione umanista che proprio oggi, intesa bene, guarda profeticamente al futuro”.

“Una scelta vincente, a giudicare dai risultati”, sottolinea il preside dei licei, padre Eraldo Cacchione: “Il risultato di Eduscopio ci conferma nel buon lavoro svolto negli anni e ci spinge a perseverare nelle scelte operate. Contiamo di portare il nostro liceo classico ancora un passo avanti, affiancando al liceo classico tradizionale, il programma del classico quadriennale: un classico di grandissima intensità e qualità, per una formazione completamente “classica” e totalmente adeguata alle grandi sfide di oggi e di domani”.

I punti di forza che hanno contribuito a raggiungere questo risultato d’eccellenza riguardano il potenziamento dello studio delle lingue straniere, della matematica, delle scienze e dell’arte, con attività di laboratorio, ma anche la preparazione interna ai test universitari fin dal terzo anno, la didattica digitale con un iPad per ogni studente e la Apple Tv nelle classi, gli scambi internazionali, la partecipazione a concorsi e iniziative culturali, le esperienze missionarie in Italia e all’estero.