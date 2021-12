Il neosegretario “Nell’Isola un milione di anziani, servono servizi e tutele”

Claudio Barone subentra a Nino Toscano alla segreteria Uilp Sicilia

È Claudio Barone il nuovo segretario della Uil Pensionati della Sicilia che subentra a Nino Toscano, in occasione del consiglio regionale.

“La Sicilia ha un milione di anziani, adesso bisogna pensare a costruire un sistema di servizi che tenga conto di questa realtà. A partire da una sanità diversa”.

Barone prosegue “L’esperienza delle Usca, unità speciale di continuità assistenziale, può costituire la base per una diversa presenza nel territorio. Per il momento – continua – è prevista una proroga di un anno. Ma dobbiamo puntare a stabilizzare questo personale. Bisogna attivare i protocolli siglati dai sindacati dei pensionati con l’assessorato Famiglia e Sanità per l’utilizzo delle risorse territoriali, per monitorare il funzionamento delle Rsa e cominciare a mettere mano alle case famiglia, veri e propri buchi neri oggi nemmeno censiti”.

“Battaglia col governo nazionale per riforma sistema pensionistico”

Il leader dei pensionati aggiunge: “C’è in atto una battaglia con il governo nazionale per la riforma del sistema pensionistico. Non vogliamo tutelare solo chi oggi è in pensione ma anche garantire che ci deve andare. Non si può stare a 67 anni su pontaggio di un cantiere. E i giovani che purtroppo cominciano a lavorare tardi, e spesso in maniera intermittente, devono avere la possibilità di costruire una pensione che non li faccia morire di fame. Non si può più aspettare, abbiamo bisogno di risposte ora”.

Chi è Claudio Barone

Claudio Barone, neosegretario della Uilp Sicilia, è nato e vive a Palermo. Vanta una lunga esperienza sindacale. È stato militante del Movimento studentesco e nel 1978 è entrato nella segreteria della Uilm di Palermo per poi diventare segretario confederale di Palermo e infine segretario generale della Uil Sicilia. È laureato in Scienze Politiche e Giurisprudenza.