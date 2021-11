Un focus sulle attività della Commissione antimafia regionale

Fava è il presidente della Commissione antimafia regionale

Casa Minutella, il 9 novembre alle 14.45 su Blogsicilia.it, Tempostretto.it e su Video Regione (Canale 16 del digitale terrestre)

Claudio Fava è l’ospite della quinta puntata di Casa Minutella, il talk show giunto alla diciassettesima edizione. La puntata di domani, come sempre, andrà in onda alle 14,45 su Video Regione, canale 16 del digitale terrestre e in diretta online su Blogsicilia.it e Tempostretto.it.

Fava e l’attività della Commissione regionale Antimafia

Politico, giornalista, scrittore e sceneggiatore, Claudio Fava ricopre attualmente l’incarico di presidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana. In questa XVII legislatura – che si concluderà il prossimo anno – la Commissione antimafia regionale ha tentato di fare chiarezza sui “buchi neri” della storia della Sicilia e d’Italia. Il Palazzo del potere siciliano, per la prima volta nella sua storia, ha tentato di compiere un’operazione verità, cercando di interpretare il fenomeno mafioso, sotto ogni prospettiva e da ogni angolazione.

Dal depistaggio di Via d’Amelio ai “Sistemi siciliani”, dalla Saguto a Montante

In questi anni la Commissione presieduta da Fava ha affrontato dossier spinosi, dedicando, tra l’altro, le sue sedute al depistaggio sulla strage di Via d’Amelio, al ciclo dei rifiuti, all’attentato ai danni del presidente del Parco dei Nebrodi Antoci, alle infiltrazioni criminali nei mercati ortofrutticoli, occupandosi anche della corruzione nel mondo della sanità siciliana.

Le maxi inchieste dell’organismo parlamentare hanno acceso i riflettori anche sui principali “Sistemi” nati nell’humus della cosiddetta antimafia di facciata. Il Sistema Montante, dal nome dell’ex presidente di Confindustria Sicilia ed ex delegato nazionale alla legalità per l’associazione di Via dell’Astronomia, e il sistema Saguto, lo scandalo della gestione dei beni confiscati alla mafia.

Quello della Commissione antimafia regionale è stato un lavoro di analisi e approfondimento che ha dato fastidio. Ad ottobre del 2018, a Fava venne recapitata una busta con un proiettile calibro 7,65. Lui commentò così l’episodio: “la pallottola è una, le voci sono tante”. Nell’estate del 2020, invece, una cravatta tagliata a metà venne rinvenuta negli uffici della Commissione regionale antimafia.

In studio con Massimo Minutella, per dialogare con Fava, ci sarà Elvira Terranova, giornalista di punta dell’Adnkronos. In collegamento dalla redazione dell’Espresso, il giornalista e scrittore Enrico Bellavia, mentre da Messina ci sarà la cronista di Tempostretto.it, Alessandra Serio.

Nella seconda parte del programma, Massimo Minutella si collegherà con l’attore comico Angelo Duro.