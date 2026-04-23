La delegazione del Distretto Pesca e Crescita Blu COSVAP a Wall Street

La filiera ittica e agroalimentare siciliana sbarca a Wall Street. Il “Progetto Cluster in Sicilia” arriva nel cuore della finanza globale e porta il modello produttivo dell’Isola sotto i riflettori internazionali.

La delegazione del Distretto Pesca e Crescita Blu COSVAP è stata invitata al tradizionale “tocco della campana” al New York Stock Exchange, uno dei simboli più riconosciuti dell’economia mondiale. Un segnale che conferma l’attenzione crescente verso il sistema Sicilia e la sua capacità di fare rete.

Il modello siciliano conquista gli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, il progetto è stato definito “esemplare dalla Chase Manhattan Bank del gruppo JP Morgan, sottolineandone la capacità di coniugare sviluppo territoriale, innovazione e internazionalizzazione”. Un riconoscimento che rafforza il posizionamento della Sicilia come piattaforma dinamica per l’export e l’innovazione.

La missione americana è stata guidata dal Presidente Nino Carlino, insieme agli avvocati Aldo Ruffino e Marina Maltese, in rappresentanza della “La Dolce Sicilia”, affiancati da produttori e opinion maker del comparto. La delegazione ha presentato un sistema produttivo capace di dialogare con i mercati globali e di valorizzare le eccellenze locali.

La presentazione a New York

La preview internazionale si è svolta il 18 aprile alla Columbus Citizens Foundation di New York. L’incontro ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, della diplomazia e del mondo economico, insieme alla stampa.

Tra i presenti, il Direttore Generale del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana Giovanni Cucchiara, che ha espresso “vivo apprezzamento per il progetto e per i risultati conseguiti, evidenziandone il valore strategico per il territorio”. Un passaggio che conferma il ruolo del cluster come leva concreta di sviluppo economico.

All’evento hanno partecipato anche l’Ambasciatore italiano all’ONU Giorgio Marrapodi, il Console Aggiunto Alessandra Oliva, l’Onorevole Federica Onori, la Direttrice della Columbus Citizens Foundation Maria Palandra, la Presidente del Comites Barbara Marciandi e Don Luigi Portaruolo. Una presenza che rafforza il legame tra Sicilia e comunità italo-americana.

Fondi UE e sostegno istituzionale

Il Progetto Cluster in Sicilia è finanziato nell’ambito dei Distretti Produttivi della Regione Siciliana ed è promosso dal Distretto COSVAP, con il supporto di Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive. Si inserisce nel quadro del PSC Piano Sviluppo e Coesione Sicilia e del POC Sicilia 2014-2020.

L’obiettivo è costruire un sistema integrato capace di accompagnare le imprese verso i mercati internazionali, superando la frammentazione produttiva e rafforzando la competitività del territorio.

E-commerce e blue economy al centro del progetto

Il progetto si sviluppa attorno a una piattaforma e-commerce strategica, pensata per valorizzare le eccellenze siciliane. Il focus è sulla blue economy, con l’obiettivo di rendere più competitiva la filiera e ampliare la presenza sui mercati esteri.

L’iniziativa introduce un modello organizzato e innovativo, in grado di connettere produzione, distribuzione e promozione. Un sistema che punta a trasformare il valore territoriale in opportunità concrete di crescita.

Il passaggio a Wall Street rappresenta un punto di svolta. Non solo una vetrina internazionale, ma un momento di posizionamento strategico. La Sicilia si presenta come sistema, rafforzando il dialogo con i mercati globali e consolidando il proprio ruolo nei processi di innovazione e sviluppo.