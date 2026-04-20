Le imprese ittiche e agroalimentari unite sotto un unico marchio

Per la prima volta negli ultimi anni, la Sicilia si presenta sui mercati internazionali con una strategia unitaria e innovativa. Le imprese della filiera ittica e agroalimentare si uniscono sotto un unico marchio, quello del Distretto Pesca e Crescita Blu COSVAP.

L’obiettivo è quello di creare un sistema integrato capace di rafforzare identità e competitività, dando vita a una rete coesa, basata su cooperazione, innovazione e valorizzazione delle eccellenze locali. Una scelta che punta a trasformare il proprio patrimonio produttivo in una leva concreta di sviluppo economico.

Un progetto strategico per superare la frammentazione

Al centro dell’iniziativa c’è il “Progetto Cluster in Sicilia”, finanziato nell’ambito dei Distretti Produttivi della Regione Siciliana e sostenuto da Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Siciliana.

Sostenuto dal Distretto Pesca e Crescita Blu COSVAP, il progetto si colloca all’interno del PSC Piano Sviluppo e Coesione Sicilia – POC Sicilia 2014-2020. La finalità è precisa: costruire un sistema coordinato in grado di accompagnare le imprese nei mercati internazionali, attraverso strumenti sia operativi sia strategici.

Il debutto sulla scena globale è avvenuto il 18 aprile alla Columbus Citizens Foundation di New York, durante un evento di anteprima che ha riunito istituzioni, rappresentanti diplomatici e protagonisti del tessuto economico.

All’incontro hanno preso parte il Direttore Generale del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana Giovanni Cucchiara, l’Ambasciatore italiano presso le Nazioni Unite Giorgio Marrapodi, il Console Aggiunto Alessandra Oliva, insieme a esponenti della comunità italo-americana.

L’iniziativa ha assunto un valore strategico. Non si è trattato di una semplice presentazione, ma di un vero passaggio di posizionamento internazionale. La Sicilia si presenta come sistema organizzato e rafforza un collegamento concreto con il mercato statunitense.

Logistica, e-commerce e digital marketing

L’iniziativa si basa su una filiera ben strutturata, con partner che svolgono compiti precisi. La logistica dei prodotti firmati COSVAP è affidata alla Kala Italian Food Corporation, sotto la guida di Piera Palazzolo. Al contempo, la realizzazione della piattaforma e-commerce e la gestione delle strategie di digital marketing sono a cura de La Dolce Sicilia, rappresentata da Damiano Messineo. Proprio la sinergia tra la rete distributiva fisica e l’infrastruttura digitale costituisce uno dei tratti più all’avanguardia dell’intero progetto.

Nel corso dell’evento di lancio, esperti del settore e food influencer sono stati coinvolti in un percorso di degustazione curato dallo chef stellato siciliano Giuseppe Costa. Le eccellenze a marchio COSVAP sono diventate ambasciatrici della Sicilia, trasmettendone i sapori e l’anima. Più che una semplice vetrina gastronomica, si è trattato di una vera e propria operazione di branding territoriale: una narrazione coerente, mirata a esaltare le radici, l’eccellenza e le tradizioni locali.

Questo progetto porta alla luce un modello inedito sia a livello locale che nazionale. Il cluster dà vita, infatti, a un network aziendale unito, lasciandosi alle spalle la tradizionale frammentazione del tessuto produttivo isolano. Lo scopo principale è consolidare l’export, puntando soprattutto sugli Stati Uniti, considerati uno snodo fondamentale per l’agroalimentare di alta gamma.

I prodotti, tutti a marchio COSVAP, hanno raccontato la Sicilia attraverso sapori e identità. Non si è trattato solo di promozione gastronomica, ma di una strategia di branding territoriale. Un racconto coerente, capace di valorizzare origine, qualità e tradizione.

L’iniziativa introduce un modello inedito nel panorama regionale e nazionale. Il cluster costruisce una rete integrata di imprese, superando la storica frammentazione del sistema produttivo siciliano.

L’obiettivo è rafforzare la presenza sui mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti, considerati strategici per il comparto agroalimentare di qualità.

L’importanza della comunità italo-americana

Gli USA costituiscono un target primario anche sotto il profilo culturale. La nutrita presenza di italo-americani con solide radici siciliane offre un terreno estremamente ricettivo.

I milioni di cittadini che conservano un legame vivo con l’Isola rappresentano un vantaggio competitivo determinante: esaltano l’identità dei prodotti e rendono più immediato il contatto con gli acquirenti finali.

Dieta mediterranea e cucina italiana come leve globali

Il progetto rientra in un contesto globale sempre più attento ad un’alimentazione sana e sostenibile, in cui la Dieta Mediterranea resta un pilastro indiscusso. Allo stesso tempo, la Cucina Italiana, riconosciuta come patrimonio culturale, è uno dei motori trainanti per la promozione del Made in Italy.

In questa cornice, la Sicilia si distingue per la sua eccezionale autenticità. Il cluster lancia una selezione di partenza di oltre 34 referenze, perfetto specchio della ricchezza biologica dell’Isola: si va dal gambero rosso di Mazara del Vallo alle acciughe, passando per affumicati e preparati a base di pesce, fino ad arrivare a pasta gluten-free, arancine di mare e dolci tipici come cannoli e cassatelle.

Un catalogo ricco, in equilibrio tra innovazione e storia, che fa dei prodotti i veri narratori del territorio.

Strumenti operativi per l’export

Il progetto si articola in un sistema integrato di strumenti:

piattaforma digitale avanzata per il digital marketing;

supporto a certificazioni e autorizzazioni per l’export;

siti web coordinati e integrati;

rete logistica per distribuzione tramite e-commerce, food service e retail.

Questi elementi rendono il cluster un vero acceleratore di crescita per le imprese.

Il COSVAP (Distretto Pesca e Crescita Blu), con base a Mazara del Vallo, ribadisce il proprio ruolo di protagonista nell’economia del mare siciliana. Accreditato dal MASAF in qualità di ente di ricerca, è un interlocutore autorevole su tematiche cruciali quali innovazione, tracciabilità e sostenibilità. Questa nuova avventura non fa che consolidare tale posizione, lanciando definitivamente il Distretto in una dimensione globale.