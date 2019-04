La Polizia di Stato ha arrestato due coniugi, nel partinicese, C.V., 52enne ed A.R., 49enne, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Ad operare l’arresto i poliziotti del Commissariato di P.S. “Partinico”, durante un servizio di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, organizzato nel grosso comune della provincia palermitana.

In via Cannavò, i poliziotti hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo un uomo ed una donna.

Quest’ultima, alla vista degli agenti, con mossa fulminea, si disfaceva di una calza di colore nero lanciandola a terra che veniva, però, tempestivamente recuperata dagli agenti: al suo interno, 60 involucri in plastica termoriscaldati, contenenti cocaina, per un peso complessivo di 23 grammi, cocaina in pietra, per un peso di 30 grammi ed un bilancino di precisione.

I due coniugi annoverano pregiudizi di polizia: l’uomo, specifici, per reati inerenti gli stupefacenti, la donna per reati contro il patrimonio.

I due sono stati tratti in arresto e sequestrati lo stupefacente ed il bilancino.

Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto la misura degli arresti domiciliari per entrambi i coniugi.