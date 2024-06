Colla attak nei catenacci in un cantiere dove si stanno dei lavori di ristrutturazione in corso Vittorio Emanuele a Palermo. E’ quanto hanno denunciato gli operai alle forze dell’ordine quando questa mattina hanno iniziato i lavori.

I due catenacci con i qual era stata chiusa l’aria di cantiere erano intrisi di colla e non si riuscivano ad aprire. Sono in corso le indagini per cercare di risalire a chi ha posto l’attak nelle serrature.

Nella zona centrale di Palermo sono presenti diverse telecamere che hanno potuto inquadrare chi ha eseguito quella che è ritenuta un’intimidazione.

La colla nei lucchetti è sempre stata letta da vittime e inquirenti come una chiara richiesta di pizzo e messa a posto.