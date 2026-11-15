Numeri in aumento rispetto al 2025 e migliaia di volontari coinvolti

La solidarietà continua a rappresentare uno dei volti più autentici della Sicilia. Nonostante il peso dell’inflazione e le difficoltà economiche che gravano su famiglie e imprese, i siciliani hanno risposto con straordinaria generosità alla 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, contribuendo a un risultato che supera i numeri dello scorso anno e conferma il valore di una mobilitazione capace di coinvolgere migliaia di persone.

I numeri della solidarietà

Nell’Isola sono stati raccolti 546.195 chilogrammi di alimenti, contro i 522.809 del 2025, con una crescita del 4,47%. Un risultato che si inserisce all’interno del successo nazionale dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, che ha consentito di raccogliere complessivamente 8.700 tonnellate di prodotti alimentari in tutta Italia. Dietro questi numeri c’è un grande lavoro di squadra. In Sicilia sono stati coinvolti 14.000 volontari distribuiti in 1.100 punti vendita, mentre a livello nazionale oltre 160.000 persone hanno dedicato il proprio tempo a questa straordinaria maratona della solidarietà.

I dati provinciali

Particolarmente significativi i dati provinciali. Palermo si conferma il territorio più generoso, con 129.806 chilogrammi raccolti, registrando un incremento del 7,61% rispetto all’anno precedente. Crescono anche Agrigento (+16,97%), Siracusa (+7,17%), Messina (+5,46%) e Catania (+2,02%), segno di una partecipazione diffusa che coinvolge l’intera regione. Le derrate alimentari raccolte saranno distribuite nei prossimi mesi attraverso una rete capillare di strutture assistenziali. In Sicilia il Banco Alimentare sostiene infatti 322.121 persone in condizioni di difficoltà attraverso 834 organizzazioni partner, tra mense sociali, comunità, case famiglia, centri di ascolto e associazioni del territorio.

I giovani protagonisti della raccolta

Ma la colletta alimentare non è soltanto una questione di numeri. L’edizione del trentennale ha messo in luce soprattutto il protagonismo dei giovani. Migliaia di studenti e ragazzi hanno scelto di trascorrere la giornata all’ingresso dei supermercati, invitando i cittadini a compiere un gesto concreto di condivisione. Un segnale importante in un periodo storico segnato da tensioni sociali e incertezze economiche.

Le dichiarazioni dei rappresentanti del Banco alimentare

«I dati di quest’anno sono più che positivi e registrano una risposta superiore rispetto al passato», ha commentato Santo Giordano, presidente di Banco Alimentare Sicilia Occidentale, sottolineando come dietro ogni donazione si nasconda il desiderio di costruire relazioni, vicinanza e occasioni di incontro. Sulla stessa linea Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia, che ha evidenziato il valore educativo dell’iniziativa e la capacità della Colletta di seminare responsabilità e attenzione verso il prossimo, soprattutto tra le nuove generazioni. A trent’anni dalla sua nascita, la Colletta Alimentare continua, dunque, a essere molto più di una semplice raccolta di beni di prima necessità. È il racconto di un Paese e di una Sicilia che, pur attraversando una fase economica complessa, non rinunciano alla cultura della condivisione. Un gesto semplice, una confezione di pasta o una scatola di pelati donata nel carrello, che diventa un segnale concreto di speranza per migliaia di famiglie.