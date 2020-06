Indagano i carabinieri

Le indagini sulla sparatoria di ieri sera a Carini. Il conflitto a fuoco sarebbe avvenuto nei pressi dall’abitazione di un uomo con precedenti per droga che vive tra la via Gurrino e via Roma.

Qui si è presentato un uomo, anche lui con alcuni precedenti di polizia, per chiedere conto e ragione di una lite che, la scorsa settimana, avevano avuto i rispettivi figli. Il padrone di casa pare che, improvvisamente durante l’animata discussione, abbia impugnato una pistola cominciando a sparare.

Fortunatamente, i 6 colpi esplosi, non sono andati a segno consentendo a l’uomo che si è presentato a casa di fuggire via a piedi lasciando la propria auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione. La vettura è stata distrutta dall’uomo che ha sparato insieme ad un altro gruppo di almeno 8 persone che, nel frattempo è accorso sul posto.

I carabinieri hanno identificato chi ha sparato e l’avversario che ci è presentato in casa. La pistola non è stata trovata. Tutte le persone presenti sono state identificate. Le indagini proseguono.