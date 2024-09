Due furti la scorsa notte in un ristorante e in un bar a Palermo. Con la stessa tecnica i ladri hanno divelto la saracinesca e portato via il registratore di cassa nel ristorante Beccafico in via Polara e nel bar Caffè Maria Conti in via Mariano Stabile. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e quelle dei locali per risalire agli autori.

Furti al Giornale di Sicilia

Furti nella sede del Giornale di Sicilia a Palermo. In via Lincoln i ladri sono entrati nel palazzo e sono riusciti a raggiungere una delle stanze da dove sono stati portati via un televisore, un monitor e tre smartphone aziendali.

Sui furti indagano gli agenti di polizia. Sembra che dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli autori dei colpi siano una donna e un uomo. La prima è rimasta giù a fare da palo mentre l’uomo si è arrampicato per entrare nei locali.

Poi da lì ha calato gli oggetti rubati. I due sarebbero fuggiti in direzione della stazione.

Furto al bar Dante Cafè

I ladri hanno scardinato la saracinesca la scorsa notte e hanno messo a segno due furti in un bar e in un supermercato a Palermo. Il primo colpo al bar Dante Cafè. Due giovani ripresi dalla videocamere hanno forzato la saracinesca e si sono portati via il registratore di cassa. I due giovani sarebbero stati bloccati dalla polizia.

“É l’ennesimo furto che subiamo e siamo profondamente amareggiati e stanchi di questi atti di violenza che fanno male a noi, a voi comunità del Dante Café ed in generale ai cittadini onesti di Palermo – dicono i titolari del bar – Come sempre, ci rialzeremo, non ci lasceremo intimidire e continueremo a servire la nostra comunità con amore e dedizione. Grazie a tutti coloro che ci supportano e che continueranno a supportarci anche in questo momento difficile”.

Furto al Conad

Il secondo colpo nel supermercato Conad di via Messina Marine. Sono entrati nel supermercato e hanno rubato dei prosciutti. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Furto al bar Rosanero in via XX Settembre

Furto al bar Rosanero in via XX Settembre a Palermo. I ladri hanno divelto la porta d’ingresso e hanno portato via i soldi che c’erano in cassa e le mance dei camerieri.

Sono state portate via anche alcune bottiglie di liquori.

Sul furto al locale indagano gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e fatto intervenire la scientifica per cercare tracce utili per risalire agli autori.

Furto al ristorante Putia in via Principe di Granatelli

Ladri in azione a Palermo nel ristorante A Putia in via Principe di Granatelli. Sono entrati forzando l’ingresso e hanno passato al setaccio il locale portando via il registratore. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori.

Il furto da Salumeria Alcolica

Furto in un ristorante a Palermo. I ladri si sono introdotti nei locali della Salumeria Alcolica di via Alloro, nel centro storico. Hanno forzato la saracinesca e si è introdotto nella parte nuova del ristorante, quello con la pizzeria take away, aperta da pochi mesi. Hanno portato via il registratore di cassa con poco denaro. Ma il danno fatto, fra saracinesca, impianto elettrico compromesso e registratore di cassa, è notevole.

Colpo da “Sapurito”

I ladri hanno messo a segno un furto nel ristorante a Palermo. Hanno divelto la saracinesca del locale Sapurito in via Principe di Villafranca. Sono stati portati via alcuni prodotti e il registratore cassa. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Il furto al lido Vetrana

Tre uomini con il volto coperto hanno messo a segno un furto al lido Vetrana a Trabia (Palermo). Tre uomini a volto coperto sono riusciti ad entrare nel bar e hanno portato via alcune migliaia di euro che si trovavano in cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Like this: Like Loading...