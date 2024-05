E’ stato colpito con calci e pugni e anche con una stampella e mandato in ospedale in gravi condizioni per una rissa scoppiata per un parcheggio.

Due fratelli marocchini di 32 e 25 anni residenti a Villabate hanno picchiato un romeno di 29 anni a Misilmeri in piazza Comitato. I due giovani fratelli sono avvicinati alla vittima contestando il modo in cui aveva parcheggiato l’auto nei pressi della banca. Secondo i due aggressori avrebbe intralciato il loro passaggio.

La lite è degenerata nel giro di pochi minuti, i due hanno cominciato a colpirlo al volto e alle gambe, utilizzando anche delle stampelle. Il venticinquenne, sanguinante, è riuscito con fatica ad allontanarsi e a rifugiarsi nella caserma dei carabinieri di Misilmeri, raccontando ai militari ciò che era appena successo.

I due aggressori sono stati identificati e arrestati per lesioni. La vittima è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118.

Rissa in panetteria sedata dai carabinieri, un ferito e tre denunciati

Non si ferma la violenza folle che esplode ormai quotidianamente anche per futili motivi. I carabinieri della compagnia di Partinico, hanno sedato l’ennesima rissa scoppiata nel Palermitano. La lite si era accesa fra tre giovani che sono stati divisi, identificati e denunciati.

I militari sono intervenuti su segnalazione di un cittadino che raccontava quello che stava accadendo. Tre giovani nei pressi di una panetteria nel centro del paese si sono violentemente fronteggiati, ma l’arrivo della pattuglia ha evitato il peggio. Uno dei tre uomini, sottopostosi a cure mediche presso il locale pronto soccorso, ha comunque riportato lesioni al volto giudicate guaribili in sette giorni. I tre coinvolti sono stati denunciati per il reato di rissa.

Quella delle risse continue è una piaga che investe tutto il territorio del Palermitano. Oltre le note vicende finite anche in omicidi di strada come avvenuto a Balestrate o in via Pasquale Calvi in città a Palermo, sono numerosi gli scontri con esiti meno gravi ma comunque preoccupanti.