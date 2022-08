Colpo di mercato per la matricola Caffè Trinca Palermo, c’è Maria Laura Patti

Edoardo Ullo di

19/08/2022

La matricola Caffè Trinca Palermo comincia a muoversi sul mercato in vista della nuova stagione che la vedrà impegnata nel campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo. Dal mercato arriva Maria Laura Patti.

Schiacciatrice, alta 1,85, è cresciuta nel settore giovanile del Marsala Volley dove ha giocato l’ultima stagione. Una carriera tra B1 e A2, in continua ricerca di sfide, Maria Laura Patti ha preso parte vestito le maglie di Chieri, Ostia, Castelvetrano, Modica per ritornare poi nella sua Marsala.

Nel 2017 ha vinto il premio nazionale, vestendo la maglia del Castelvetrano, per aver battuto il record di punteggio con 39 punti messi a segno su 42 palloni utili. Un rinforzo per la formazione rosanero, che sarà svelata in questi giorni tra riconferme e nuovi innesti.

Patti “Entusiasta e carica”

Queste le prime parole in rosanero per Maria Luisa Patti: “Sono veramente contenta ed entusiasta, e soprattutto carica, di iniziare questa nuova avventura capitanata da Tommaso Pirrotta e co. Non vedo l’ora di cominciare a Palermo, che per me è sempre stata una bellissima piazza!”.

Caffè Trinca Palermo si prepara alla sua prima esperienza in B1

Il Caffè Trinca Palermo, allenato dal tecnico Tommaso Pirrotta, si prepara alla sua prima esperienza in terza serie nazionale. Dopo aver vinto il proprio girone di B2 nella scorsa stagione, il club rosanero, punta ad un mix tra riconferme e nuovi arrivi per continuare a far bene e, soprattutto, a mantenere la categoria.

Il campionato inizia l’8 ottobre, trasferta a Pomezia

Per il Caffè Trinca Palermo il campionato di serie B1 comincerà dalla trasferta di Pomezia l’8 ottobre prossimo. La settimana successiva, il 15 ottobre ci sarà subito il derby tutto palermitano con il Terrasini. La stagione regolare si chiuderà il 6 maggio con la trasferta a San Salvatore Telesino.

Altro derby alla sesta giornata con la Teams Catania, poi alla settima in trasferta a Marsala con la Gesan Fly Volley. Alla decima, al Palawinning altro derby con Messina.

Un girone E con trasferte lunghissime a Pomezia, Arzano, Roma, Otranto, Terzigno, Salerno e così via.