Vento di fortuna a Misilmeri, dove un anonimo giocatore ha centrato una vincita da 6 milioni di euro, la più alta possibile per il biglietto Super Gold del Gratta e Vinci. Il tagliando fortunato, acquistato presso il bar Capriccio, nel cuore del paese, ha trasformato radicalmente la vita del misterioso vincitore.

L’uomo avrebbe speso 25 euro per il biglietto, riuscendo ad aggiudicarsi l’intero montepremi massimo. La notizia, confermata dal titolare del locale, ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando curiosità e speranze tra i cittadini. In breve tempo la voce si è diffusa rapidamente, rimbalzando sui social network e accendendo la curiosità degli abitanti. In tanti si domandano chi sia il neo-milionario e sperano che si tratti di un concittadino.

Un biglietto Super Gold

Il biglietto fortunato appartiene alla serie Super Gold, uno dei tagliandi più costosi della categoria, ma anche quello con il premio massimo più alto: 6 milioni di euro, come confermato anche dall’agenzia dei Monopoli di Stato. La struttura del biglietto prevede tre diverse aree di gioco, ognuna con possibilità di vincita.

Vince 5 milioni a Messina

Un episodio analogo era accaduto lo scorso aprile a Messina: E’ stato venduto lungo la Strada Statale 114 al km 6,200 ad un giocatore che resta ignoto, il biglietto vincente della serie Maxi Miliardario new. Il fortunato giocatore ha messo le mani sul premio massimo offerto da questo tipo di gioco, il tagliando da 5.000.000 di euro del nuovo Gratta e Vinci Maxi Miliardario New.

Cinque milioni vinti spendendo 20 euro

Un colpo di fortuna straordinario per il fortunato giocatore arrivato grazie ad un tagliando del valore nominale di 20 euro acquistato in una ricevitoria locale. A rendere nota la vincita è stata Agimeg, agenzia di stampa del mercato dei giochi.

La fortuna già sbarcata a gennaio

In Sicilia la fortuna era già sbarcata a gennaio quando Palermo ha aperto il 2025 con una vincita milionaria “in pasticceria”. Si perché uno dei premi di prima categoria della Lotteria Italia che gli anziani chiamano ancora la lotteria di Capodanno o lotteria dell’Epifania, è stato vinto nel capoluogo di regione. O quantomeno il biglietto terzo classificato è stato venduto in una pasticceria di Palermo.