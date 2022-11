E' successo a Borgetto

Avrebbero perseguitato e minacciato un uomo di 49 anni e la sua famiglia. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un uomo di 44 anni e uno di 33 anni, il primo portato in carcere il secondo ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Secondo quanto accertato dai militari lo scorso 25 settembre a Borgetto si sarebbe verificata una rissa tra due famiglie che ha visto l’inseguimento per le vie del comune con speronamenti e accoltellamento di due uomini.

Uno di questi è stata raggiunto da una delle misure cautelari. L’aggressione ha provocato in una delle famiglie in uno stato d’ansia e di paura tale da non uscire più di casa se non armati.