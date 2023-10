Per l'1 ed il 2 novembre ai Rotoli, Sant’Orsola e S. Maria di Gesù

Traffico rivoluzionato nelle zone vicino ai cimiteri comunali per la commemorazione dei defunti. Nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, infatti, per dieci ore – dalle 7 alle 17 – la viabilità cittadina subirà le consuete variazioni nelle aree limitrofe ai campisanti dei Rotoli, Sant’Orsola e Santa Maria di Gesù.

Ai Rotoli

Per quanto riguarda il cimitero dei Rotoli, nelle vie Belmonte, Papa Sergio I, Vergine Maria e Bordonaro, istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli, compresi gli autobus, in direzione di Vergine Maria. Dal Cimitero, per il ritorno in città si dovrà percorrere l’Addaura, lungomare Cristoforo Colombo e rientrare da Valdesi.

Sant’Orsola

Per raggiungere il cimitero di Sant’Orsola, nelle vie Del Vespro e Parlavecchio, senso unico di marcia in direzione di via Tricomi. Consentita la circolazione dei bus Amat e dei veicoli delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso in emergenza.

Le due strade sono chiuse transito veicolare e divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta “ad eccezione” – appunto – “dei bus, dei veicoli delle forze dell’ordine, dei mezzi di soccorso in emergenza che percorrono la strada in direzione mare-monte”.

Santa Maria di Gesù

Nell’area limitrofa al cimitero di Santa Maria di Gesù, senso unico di marcia nelle vie Brasca (nel tratto compreso tra piazza Maredolce e via Santa Maria di Gesù) e Santa Maria di Gesù (nel tratto compreso tra via Falsomiele e viale Regione Siciliana). Tratto compreso tra le vie Falsomiele e Regione Siciliana, senso unico di marcia nel senso e nel tratto.

Per l’1 e 2 novembre orari apertura prolungati

Il sindaco ha anche deciso che, nei giorni 1 e 2 novembre, ci sarà un prolungamento degli orari di apertura. I tre camposanti (Santa Maria dei Rotoli, Santa Maria di Gesù e Cappuccini) resteranno visitabili dalle 8 alle 17.

Le pulizie straordinarie

Cimiteri comunali chiusi per due giorni, il 30 ed il 31 ottobre per le pulizie straordinarie. Lo ha deciso il sindaco Roberto Lagalla con un’ordinanza commissariale per assicurare “la dovuta dignità ai luoghi di commemorazione”, scrive il sindaco, in vista dei giorni 1 e 2 novembre.

Questo per “offrire alla cittadinanza un’immagine dei cimiteri che sia di assoluto decoro e pulizia”. E quindi si è resa necessaria “una breve chiusura finalizzata all’effettuazione delle indispensabili operazioni di pulizia straordinaria” come da ordinanza.