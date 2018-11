al sacrario del cimitero dei rotoli

Partecipando oggi alla commemorazione dei caduti militari presso il sacrario del Cimitero dei Rotoli, il Sindaco ha affermato che “questa commemorazione è un atto di rispetto e omaggio a quanti hanno perso la vita indossando la divisa. Questa commemorazione ci ricorda che le guerre non sono mai giuste, che sono sempre causa di morte e dolore anche se certamente non tutte le parti in guerra sono uguali per ruoli e responsabilità. Così come ci ricorda l’impegno dei nostri militari in Italia e nel mondo per difendere la pace, difendere la democrazia e proteggere il nostro paese e i suoi valori.”