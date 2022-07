L'ordinanza

Cambia il traffico a Palermo in occasione del trentesimo anniversario della strage di via d’Amelio che costò la vita al giudice Paolo Borsellino ed a 5 agenti della scorta.

Con l’ordinanza n°899 sono stati istituiti i divieti di sosta con rimozione coatta ambo i lati in diverse strade e piazze del capoluogo siciliano interessate dalle molteplici commemorazioni dell’eccidio mafioso.

Giornate di passione, dunque, anche per gli automobilisti che dovranno rivedere i loro percorsi. I divieti sono in diverse zone del centro del capoluogo siciliano e non solo nel tratto di via d’Amelio e via Autonomia Siciliana.

Ecco le vie interessate dall’ordinanza

Dalle 14 del 17 luglio alle 24 del 20 luglio nell’intera via della Vetriera.

Dalle 15 alle 24 del 17 luglio e comunque sino a cessate esigenze, intera piazzetta della Pietà ed in via Torremuzza nel tratto compreso tra via Alloro e via N. Gervasi.

Dalle 18 alle 24 del 17 luglio in piazzetta Brunaccini.

Dalle 18 alle 24 del 17 luglio in piazza Marina, nel tratto compreso tra la chiesa della Catena e l’intersezione con via Vittorio Emanuele.

Dalle 13 del 17 luglio alle 7 del 20 luglio nelle intere via M. D’Amelio e via Autonomia Siciliana.

Dalle 15 alle 24 di giorno 18 luglio in via Lincoln, 10 metri prima e 10 metri dopo l’ingresso dell’Orto Botanico.

Dalle 13 alle 22 del 19 luglio e comunque sino a cessata esigenza, sull’intera piazza Vittorio Veneto.

Dalle 20 del 18 luglio alle 15 del 19 luglio e comunque sino a cessate esigenze, sull’intera piazza Sett’Angeli.

Dalle 7 del 19 luglio alle 7 del 20 luglio e comunque sino a cessate esigenze, sull’intera piazzetta Brunaccini nel tratto compreso antistante l’ingresso della Biblioteca Comunale.

Tutti gli Eventi

Si è partiti domenica 17 luglio alle18 presso la parrocchia di Santa Maria della Pietà (via Torremuzza) con un’iniziativa dedicata ai bambini con la proiezione del film d’animazione “Giovanni e Paolo e il mistero dei Pupi” realizzato grazie alla disponibilità e alla collaborazione con il centro di produzione Larcadarte e alle 21 presso palazzo Steri (piazza Marina 60) con uno spettacolo teatrale “I giorni di Giuda – Intervista marziana”. In scena l’intervista mai fatta a Paolo Borsellino, dal giornalista Francesco Vitale del TG2, le cui risposte sono state date da Manfredi Borsellino, figlio del giudice.

Lunedì 18 alle 18.30 presso l’Orto Botanico si tiene presentazione del libro curato da Stefano Amore “I ritratti del coraggio – Lo Stato italiano e i suoi magistrati”. I ritratti di 28 magistrati uccisi da mafia e terrorismo sono tratteggiati dai colleghi. Partecipano il curatore del volume, il procuratore Ignazio De Francisci, autore del capitolo su Borsellino e Antonio Balsamo, Presidente del Tribunale di Palermo.

Sempre lunedì 18 alle 20 presso il Cus Palermo, via Altofonte, “Diamo un calcio alla mafia”, un quadrangolare che vede coinvolti: Questura di Palermo, Esercito Italiano, Polizia penitenziaria e Avvocati