Nell'ambito del Festival “Porte aperte all’innovazione” in programma a Palermo il 14 e 15 novembre

A Palermo, il 14 e 15 novembre, arriva il teatro dell’innovazione con il progetto Companies Talks, che mette in scena con attori professionisti storie di innovazione di grandi aziende dot-com. L’occasione per assistere a questi eventi teatrali sarà il Festival “Porte aperte all’innovazione”, un evento organizzato da FPA che si rivolge a cittadini, associazioni e imprese.

L’appuntamento è presso i Cantieri Culturali alla Zisa, l’ingresso è gratuito per tutti gli eventi in programma. In particolare andranno in scena la storia di Amazon (14 novembre, ore 14.30) e di Google (15 novembre, ore 17.30).

Companies Talks è un progetto di storytelling che vuole raccontare come funzionano i processi di innovazione attraverso la storia di grandi aziende e dei loro fondatori. L’idea è quella di intrattenere lo spettatore attraverso una ricostruzione degli eventi, delle condizioni e delle scelte che hanno portato questi progetti “start-up” a diventare i player di riferimento del web.