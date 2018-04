Con 29,6 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l’Ue finanzierà il completamento dei lavori di ammodernamento della linea ferroviaria tra la stazione ferroviaria di Palermo Centrale e la stazione ferroviaria di Notarbartolo. Lo ha reso noto la stessa Commissione Ue.

La sezione, sottolinea Bruxelles, si trova in uno snodo chiave per la regione e fa parte dell’asse Berlino-Roma-Palermo sulla rete transeuropea di trasporto (TEN-T).

“I primi beneficiari di questa linea saranno quelli che lavorano e studiano nell’area di Palermo – ha dichiarato la commissaria per la politica regionale Corina Creţu – ma tutti gli abitanti della regione, così come i turisti, beneficeranno di una migliore qualità dell’aria grazie a questo progetto che promuove una mobilità pulita in Sicilia”. I lavori dovrebbero essere completati entro la fine del 2019.

