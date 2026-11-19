Un reparto completamente ripensato per coniugare l’alta specializzazione clinica con l’accoglienza e il comfort dei pazienti. È stato presentato questa mattina il nuovo volto dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Oncologia Medica al primo piano del Padiglione B4 del Presidio Ospedaliero “Vincenzo Cervello”. L’intervento di adeguamento strutturale e tecnologico, portato a termine dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, restituisce alla città spazi moderni e funzionali alla presenza dell’assessore regionale per la Salute, Marcello Caruso.

Dieci nuovi posti letto e percorsi ottimizzati

La ristrutturazione ha interessato una superficie complessiva di circa 530 metri quadrati, ridisegnando da zero la distribuzione interna degli ambienti. Il progetto nasce con l’obiettivo di ospitare dieci nuovi posti letto, migliorando al contempo la sicurezza e l’organizzazione del lavoro quotidiano. La nuova planimetria garantisce infatti una netta separazione funzionale tra le attività strettamente sanitarie e quelle amministrative, ottimizzando i flussi interni. Al centro del reparto sono state collocate le tre stanze di degenza: una scelta strategica pensata per consentire al personale medico e infermieristico un raggio d’azione immediato sia verso gli ambulatori di visita e medicazione, sia verso gli uffici gestionali.

L’impegno per l’umanizzazione delle cure

Un ruolo chiave nel restyling è stato giocato anche dalla sinergia con il territorio. Grazie al contributo di Sicilcassa, all’interno del reparto è stata realizzata una nuova zona living progettata per offrire ai pazienti e ai loro familiari un ambiente più caldo e familiare durante la permanenza in ospedale. Un aspetto sottolineato con forza durante l’inaugurazione.

“Consegniamo oggi alla comunità un reparto completamente rinnovato, che risponde alle più moderne esigenze cliniche e assistenziali”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso. “Questo intervento conferma l’impegno concreto della Regione nel potenziare la rete oncologica siciliana, garantendo ai pazienti non solo cure d’eccellenza e tecnologie avanzate, ma anche spazi accoglienti e dignitosi. Investire sull’umanizzazione dei luoghi di cura e sul miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari resta una priorità assoluta della nostra azione di governo”.