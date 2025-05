Automobilisti inferociti in coda tra Bagheria e Altavilla Milicia

Code e restringimenti per i lavori sulla Palermo Catania e sulla statale 113 nella zona tra Casteldaccia e Bagheria. Dopo la sospensione degli interventi di manutenzione e sostituzione dei guard-rail per il lungo ponte da Pasqua fino al primo maggio sono tornati i restringimenti sull’autostrada, ma a sorpresa anche sulla statale 113. “Dobbiamo fare i complimenti ai tecnici dell’Anas che hanno messo in ginocchio un territorio aprendo contemporaneamente i cantieri sull’autostrada e sulla statale nella stessa zona”. Sono inferociti gli automobilisti che percorrono il tratto da Altavilla Milicia a Palermo.

Questa mattina si sono trovati i restringimenti in autostrada nella zona tra Bagheria e Casteldaccia e contemporaneamente quelli sulla statale con un semaforo che consente il transito di poche vetture alla volta.

“Non è possibile che non si comprenda che bloccare l’autostrada e la statale nella stessa zona paralizzi il traffico e renda impossibile la nostra vita – aggiunge un’insegnante che ogni mattina fa la spola da Altavilla Milicia a Bagheria. Ci vorrà oltre un’ora ogni giorno per percorrere pochi chilometri senza via di fuga. E’ una follia. Come si fa a programmare gli interventi in questo modo. Anche perché anche l’appalto sulla statale non sembra un intervento di pochi mesi. Come sempre l’Anas ci regala intensi mesi estivi di code e traffico”.