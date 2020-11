Anche a Palermo

“Facciamo acquisti nei negozi di vicinato, quelli che fanno parte della tua vita di tutti i giorni. Sosteniamo le attività commerciali che contribuiscono a tenere vive le città e che danno lavoro a tante persone”.

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, rilancia i contenuti della campagna “Compro sottocasa perché mi sento a casa” ideata da Confcommercio nazionale in vista delle feste di Natale che punta sui principi della sostenibilità e della solidarietà ed è finalizzata a sostenere le attività commerciali che stanno affrontando la crisi più grande degli ultimi 50 anni.

“I negozi sotto casa fanno di un luogo una città e di una città una comunità – spiega Patrizia Di Dio -. I negozi sotto casa sono le luci della città, la rendono più bella, accogliente e sicura e ogni giorno ti regalano un sorriso”.

Una campagna messa in atto anche da altre associazioni del settore per sostenere il commercio di prossimità.

“Compra vicino a te!”. Con questo slogan Confesercenti Sicilia ha lanciato una campagna di comunicazione sui social per incoraggiare gli acquisti nei negozi della città piuttosto che sui grandi store online, soprattutto in vista delle prossime festività natalizie.

“In un momento difficile come quello che attraversiamo, acquistare in un negozio reale significa contribuire al mantenimento del tessuto economico della città e avere a cuore la propria comunità”, dice il direttore di Confesercenti Sicilia, Michele Sorbera. “In questi giorni – aggiunge – la stampa ha riportato le storie di artisti e influencer che sono scesi in campo per sostenere il commercio locale. Come associazione di categoria non possiamo che ringraziarli e rinnovare l’invito a tutti: comprate vicino a voi. Sostenete l’economia della vostra città”.

L’associazione invita tutti a condividere l’hashtag della campagna sui propri profili per rilanciare il messaggio dal proprio profilo personale e farlo arrivare a quante più persone possibile.