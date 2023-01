Candidature aperte fino al 10 febbraio

Il Comune di Gangi è pronto ad avviare tre progetti, realizzati in collaborazione con l’associazione Aress Fabiola Onlus e finanziati dal Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale per un totale di 16 posti.

I 16 operatori volontari di età compresa fra i 18 e i 28 anni saranno inseriti all’interno degli Uffici Comunali per svolgere interventi a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

I progetti

In particolare, i tre progetti finanziati sono:

“Il nostro tempo migliore” per l’assistenza di adulti e terza età in condizioni di disagio (4 volontari);

“Riqualifichiamo” progetto per la tutela del patrimonio ambientale e riqualificazione urbana (6 volontari);

“Un tesoro in comune” con interventi nel patrimonio storico, artistico e culturale, tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali (6 volontari).

Cosa sapere prima di candidarsi

I progetti potranno avere una durata tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Per prendere parte ai progetti è necessario rispettare i seguenti requisiti: possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE o di un Paese extra UE (purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia); aver compiuto il diciottesimo armo di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I giovani sottoscriveranno con il Dipartimento un contratto che prevede un assegno mensile pari a € 444,30 che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata online entro le ore 14:00 del 10 febbraio 2023 attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL).

Quest’anno il Servizio Civile Universale mette in palio 71.550 posti per operatori volontari da impiegare in progetti da svolgere in Italia e all’estero.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Ente www.aressfabiola.it o recarsi presso l’ufficio segreteria del Comune di Gangi.

Per maggiori informazioni sul Servizio Civile Universale consultare il sito dedicato.

Ferrarello: Un’opportunità di crescita” e “un’occasione per mettersi in gioco”

Come ha sottolineato il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello si tratta di “un’opportunità di crescita che da un lato consentirà a 16 giovani di intraprendere un percorso formativo retribuito di assoluta attualità, ma sarà anche, per questi giovani operatori volontari, un’occasione per mettersi in gioco e dimostrare il loro valore, sviluppando nuove competenze e nuove esperienze al servizio della nostro paese”.