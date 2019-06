l'ex sindaco ha assegnato punteggio massimo alla valutazione del dirigente

Così come era successo per gli anni passati, al segretario generale del comune di Monreale verrà assegnato il premio di risultato. In soldoni, avendo conseguito gli obiettivi assegnati e tenuto conto degli incarichi aggiuntivi conferiti, la dott.ssa Domenica Ficano riceverà un’indennità di circa 13 mila euro.

A determinarlo è stato l’ex sindaco Piero Capizzi, che anche per il 2018 e per la prima parte del 2019, ha assegnato punteggio massimo alla valutazione delle prestazioni del dirigente.

Alla notizia è subito polemica in casa Cinque stelle. “Ultimata la campagna elettorale e successivamente alle votazioni, giunge il provvedimento dell’ex sindaco Capizzi col quale si riconosce il 100% del compenso di risultato al Segretario Generale dott.ssa Domenica Ficano”. Commenta così l’assegnazione del premio il consigliere Fabio Costantini. “Gli uffici – continua – liquidano la somma di 9.686,13 euro (comprensiva di oneri) per il 2018 e 3.700,35 euro (comprensiva di oneri) per il 2019”.

Le determine sindacali a firma dell’ex sindaco Piero Capizzi risalgono al 9 maggio. Ma è proprio su quella data che si annida la critica del grillino. “Ci appare naturalmente sospetta la tempistica – afferma – risulta essere uno degli ultimissimi atti della giunta Capizzi, emanato dopo le votazioni del 28 aprile. Come mai questa liquidazione, relativa all’anno 2018 e addirittura al 2019, arriva solo dopo la consultazione elettorale? Se fatta prima sarebbe stata forse impopolare?”.

Il comune di Monreale è stato chiamato a votare per le amministrative, prima il 28 aprile e dopo i cittadini sono tornati alle urne per il ballottaggio del 12 maggio.

Una valutazione delle attività e attribuzione della retribuzione di risultato prevista ai sensi dell’art. 42 CCNL che arriva a fine del mandato sindacale. La Ficano, infatti, è segretario comunale dall’ottobre del 2014, quando ha ricevuto l’incarico in seguito all’insediamento dell’amministrazione Capizzi.