Il simbolo della festa dalle associazioni di categoria

L’albero di Natale di Palermo verrà acceso oggi, alle ore 18, in piazza Ruggero Settimo. “L’albero della Città di Palermo è stato realizzato su iniziativa del Comune di Palermo, nell’ambito del Natale insieme 2021, grazie alle associazioni di categoria provinciali Confcommercio, Sicindustria, Ance, Confesercenti, Cna, Confartigianato/Casartigiani, e insieme alle sue partecipate Amap,Amat, Amg, Gesap, Rap, Reset, Sispi”, dice l’assessore Cettina Martorana.

Comune vicino al dissesto e senza soldi

Un “natale povero” quello che sta sostanzialmente affrontando la città di Palermo. Da una parte il Comune alle prese con un potenziale dissesto finanziario, e che dunque non ha risorse. Dall’altro c’è anche un periodo tutt’altro che florido anche per via dell’emergenza covid19. Quel che sta accadendo sta dando un’atmosfera tutt’altro che festosa ad una Palermo che appare spenta sotto tutti i punti di vista. Tutto questo sta anche creando forti tensioni e continue polemiche al vetriolo.

I primi “bagliori” ai Quattro canti

Nonostante questo clima cupo nei giorni scorsi sono stati accesi ai Quattro Canti l’albero di natale e le luminarie che per le festività natalizie 2021 sono inserite nel progetto per la valorizzazione dei beni monumenti del percorso arabo normanno di Palermo, Cefalù e Monreale, “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. “Palermo, Cefalù e Monreale presenti con le loro splendide Cattedrali nel Circuito Unesco Arabo Normanno – ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – festeggeranno il Natale uniti per iniziativa della Città Metropolitana. Una novità che può costituire una conferma ed un precedente nel cammino di collaborazione tra realtà di grande tradizione culturale e religiosa e di notevole attrattiva internazionale”.

Ecco dove sono allestite le luminarie

A Palermo in via Ruggero Settimo, dall’incrocio di Emerico Amari fino all’incrocio con via Cavour; piazza Giuseppe Verdi, di fronte al Teatro Massimo; via Maqueda, fino all’incrocio con corso Tukory, piazza Vigliena/Quattro Canti. A Monreale in piazza Vittorio Emanuele. Infine a Cefalù a piazza del Duomo.