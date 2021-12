il 18 dicembre ai quattro canti

Il 18 dicembre la Giornata internazionale dei Diritti dei Migranti

Presidio delle realtà antirazziste a Palermo

Appuntamento in Piazza Vigliena (Quattro Canti) dalle 16 alle 19

“Nel 2021 non può esistere la schiavitù“… e invece esiste eccome. Lo dice il Forum Antirazzista di Palermo che ha organizzato un presidio che si terrà il 18 dicembre a Piazza Vigliena, in occasione della Giornata internazionale dei Diritti dei Migranti.

Una forma moderna di schiavitù

Si legge in una nota stampa del Forum Antirazzista: “La tratta di esseri umani è una forma moderna di schiavitù. Le vittime vengono maltrattate e minacciate dagli sfruttatori, che si occupano di reclutare, trasferire e procurarsi le persone con lo scopo di sfruttarle nella prostituzione, come forza lavoro o per la rimozione di organi”.

Una situazione inaccettabile

“In questa situazione inaccettabile i nostri Governi, hanno il coraggio di festeggiare giornate come quella mondiale dei “diritti umani”, nonostante siano i primi a violarli e a pagare perché siano violati continuamente da paesi come la Libia”.

L’ipocrisia dei Governi

E ancora: “Oggi in questa giornata internazionale “dei Migranti”, che i nostri Governi hanno istituito con tanta ipocrisia, riteniamo opportuno gridare a gran voce per ricordare alla cittadinanza le 45.000 vite perse alle frontiere in questi anni e chiedere ai nostri Governi che la questione migratoria sia affrontata fuori dall’ottica emergenziale e della sicurezza dei confini, ma in quella della tutela dei diritti umani uguali per tutti/e, nelle agende politiche, in modo che nessuno debba più morire nel tentativo di attraversamento delle frontiere”.

Le richieste, abolire Frontex

Da qui le richieste degli organizzatori del presidio: “Chiediamo alla nostra Unione Europea di abolire “Frontex”, istituire canali legali di ingresso, corridoi umanitari e riformare le politiche di asilo.

Chiediamo di far sì che la giornata di questo 18 Dicembre non sia una mera ricorrenza, ma, che sia un punto d’inizio per iniziare realmente ad occuparsi della gravissima situazione che vede i migranti costretti a fuggire dalle proprie terre perché da anni depredate, violentate e impoverite anche dall’occidente”.

Il presidio a Palermo e in altre città italiane

Concludono gli organizzatori: “Sabato 18 Dicembre invitiamo la cittadinanza di Palermo ad unirsi ad un grido, all’unisono con Catania e altre città italiane nell’ambito del movimento AbolishFrontex, volto alla richiesta di Giustizia ed Uguaglianza per tutti e tutte.

Presidio in Piazza Vigliena (Quattro Canti), dalle ore 16.00 alle ore 19.00”.

