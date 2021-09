L’Amministrazione comunale prova a guadagnare tempo sul tema del bilancio.

A tal proposito, il consiglio comunale ha approvato la delibera con cui si autorizza la predisposizione del piano di rientro. Un atto che dovrà essere definito entro 90 giorni dalla suddetta approvazione.

Obiettivo: evitare il dissesto

L’obiettivo rimane quello di evitare la dichiarazione di dissesto, che continua ad essere uno spettro che non fa dormire sogni tranquilli al primo cittadino. Punto sul quale si è dibattuto molto in questi due giorni di dibattito a Sala delle Lapidi. Fra gli interventi più critici quelli di Dario Chinnici (Italia Viva) ed Ugo Forello (Oso). I due consiglieri hanno più volte sottolineato il peso negativo dei contenziosi legali che hanno visto sconfitta l’Amministrazione, nonchè i rapporti gestionali fra il Comune e le società partecipate.

Un peso finanziario elevato sul groppone del capoluogo siciliano. Non bastano quindi le rassicurazioni del primo cittadino, intervenuto in aula nella giornata di ieri. Un Leoluca Orlando che ha ricordato l’esigenza di una riforma fiscale a livello nazionale, che vada ad aggiornare l’assetto dell’ex premier Mario Monti sugli accantonamenti. Al suo fianco, durante il dibattito, anche l’assessore Sergio Marino e il ragioniere generale Basile. Concetto ribadito anche dalla presidente della I Commissione Barbara Evola, la quale ha sottolineato la necessità, per i Comuni siciliani e del Sud, di fare fronte unito sul tema. Elemento più volte ribadito sia dagli assessori che dai consiglieri a sostegno del sindaco, che hanno invitato le opposizioni a pensare a Comuni governati dai loro colleghi di partito, nelle stesse condizioni del capoluogo siciliano.

Una manovra che permette al Comune di prendere tempo, in attesa che si smuova qualcosa da Roma. Senza un intervento da parte del Governo nazionale, la situazione appare molto complessa. La “carne”che avvolgeva l’osso delle finanze palermitane è andata via da tempo. Ulteriori tagli rischierebbero di mettere a rischio la tenuta di diversi servizi essenziali. Insomma, si attende la risposta dall’alto. Senza di essa, la situazione rischia nuovamente di complicarsi.