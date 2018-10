Come già annunciato in un brevissimo comunicato ufficiale, il patron del Palermo Zamparini ha rilanciato con un altro comunicato nel tardo pomeriggio. L’imprenditore fiulano respinge fermamente le parole di Follieri e tende a precisare quanto sia stata stravolta la realtà, essendo Follieri stesso, a suo dire, a non aver fornito le corrette garanzie.

ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE:

“Questo mio comunicato vuole chiarire ai tifosi e alla città di Palermo quanto sia falsata la realtà dei fatti rappresentati dal comunicato di Follieri.

Il giorno 13/8/2018 Follieri faceva pervenire all’avvocato Anania dello studio Withers un documento su carta intestata Deutsche Bank di Francoforte che attestava sul conto Follieri Capital Ltd un deposito di € 40.000.000 cash o credit line.

Veniva comunicato da Follieri alla stampa di Palermo che la garanzia richiesta era stata fornita. Le verifiche effettuate dall’avvocato Anania e dal nostro legale di Londra presso la sede bancaria di Francoforte accertavano che il documento fosse un falso, così come le firme sul documento.

La copia del documento falso è stata inviata via mail allo Studio Pantaleone ed è a disposizione della stampa.

Lo studio legale Withers comunque, continuava ad accertare e verificare l’interesse di Follieri dandogli ancora la possibilità di fornire le garanzie richieste e da dare al Palermo per la gestione del club, sola condizione per poter avviare la cessione della Società: nulla da dare a Zamparini per la cessione della proprietà, ma capitali da immettere nel Palermo.

Il giorno 3/10/2018 veniva accettata una lettera di manifestazione di interesse cui venivano allegati i valori contabili e patrimoniali della Società con il vincolo di Zamparini di non trattare con altri la cessione sino al giorno 19/10/2018, giorno di scadenza della verifica dei documenti forniti, e in caso di verifica positiva l’evidenza da parte di Follieri delle garanzie finanziarie da dare entro il giorno 21/10/18, con closing, se garanzie reali e accettate, entro il 24/10/18.

L’offerta di Follieri conteneva l’accettazione dell’accollo del debito Alyssa di € 22.800.000, liquidità da versare garantita e a breve nei conti bancari del Palermo, permettendo la chiusura di ogni debito e una corretta gestione delle spese future dell’anno calcistico in corso.

Come da loro comunicato, l’avvocato Anania e lo Studio Withers nulla ricevevano come garanzie reali, ma solo copie di documenti cartacei senza valore.

Nulla avremmo comunicato senza lo stravolgente comunicato di oggi a firma della società di Follieri.

Il nostro ufficio legale è incaricato di monitorare ogni sua dichiarazione

Maurizio Zamparini“.