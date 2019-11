il 21 novembre

“Con noi la musica si racconta a… New York”, è l’evento artistico che avrà luogo al Teatro Jolly di Palermo, giovedì 21 novembre, alle ore 20:30.

Si tratta di un Format Artistico Musicale ideato dal Dr. Noemi Fiotti, Direttore Artistico di “Con Noi è Tutta Un’Altra Musica”, nato dall’idea di mettere in risalto giovani artisti che si soffermano a raccontarsi, tramite la musica, veicolo di comunicazione che permette loro di tirar fuori il proprio io, delineando un profilo psicologico in grado di esplicitare le emozioni più insite.

“Con Noi è Tutta Un’Altra Musica” ha scelto di far partecipare due tra una rosa di allievi frequentanti l’Academy: Elena Lena e Catia Sala, le quali lo scorso 14 settembre 2019, hanno partecipato alla 41ª Edizione del concorso canoro internazionale “Cantamare” classificandosi rispettivamente vincitrici: Elena Lena secondo posto al podio categoria “cover” con il brano “Musica che Resta” de Il Volo e Catia Sala vincitrice del premio “Migliore interpretazione” con il brano “La Cura” di Franco Battiato.

Nel corso di tale evento, Elena e Catia presenteranno per la prima volta i loro inediti ideati e composti da Salvatore Maltese e rappresentati da relative videoclip ideate e dirette da Emanuele Piazza.

Durante la serata le due vincitrici, nel raccontarsi, sveleranno i loro progetti artistici futuri ed in particolare parleranno della loro proficua partecipazione al “Cantamare” che ha permesso loro di volare per gli Stati Uniti, il prossimo 26 gennaio 2020, per prendere parte al “Festival Of Song” di New York.

L’evento artistico sarà ulteriormente arricchito da altri ospiti: Noemi Di Stefano, vincitrice del premio prima categoria “inedito” col brano ”Ricordami un po di te” del Concorso “Cantamare”; momenti coreografici della Maestra Federica Riccobono e delle sue allieve della Scuola di Ballo “Les Danseurs”; il compositore degli inediti Salvatore Maltese; il Patron del “Cantamare” Dott. Gianni Contino, Lino Zinna unico sosia di Domenico Modugno.

L’intero evento sarà prodotto, diretto e presentato dal Dott. Noemi Fiotti, Direttore Artistico di “Con Noi è Tutta Un’Altra Musica”

(Nella foto: Elena Lena, Noemi Fiotti e Catia Sala)